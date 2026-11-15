사진=텐아시아DB

사진=tvN '식스센스:B사이드'

사진=tvN '식스센스:B사이드'

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'식스센스' 음주운전 사고로 활동 중단을 선언한 배우 고경표가 단체 화면과 일부 목소리로 등장했다.15일 방송된 tvN 예능 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스')에서는 배우 이상엽과 모델 신현지가 게스트로 출연해 충남 보령을 찾았다.이날 고경표의 개인 분량은 상당 부분 편집됐다. 단독 화면이나 개인 발언을 중심으로 한 장면은 찾아보기 어려웠지만, 다른 출연진과 함께 잡히는 전체 화면에는 모습이 담겼다. 오프닝에서 멤버들과 인사를 나누거나 웃는 얼굴도 방송에 등장했다.바닷가에서 출연진이 각자 카메라를 들고 촬영하는 과정에서도 고경표가 포착됐다. 송은이가 점프샷을 제안하자 멤버들이 함께 뛰어오르는 장면에 그의 모습이 포함됐다. 개인 화면을 덜어내는 방식으로 편집이 이뤄졌지만, 단체 장면까지 모두 삭제되지는 않았다.일부 목소리도 남았다. 식당 사장이 공룡 울음소리와 관련한 질문을 던지는 대목에서는 고경표가 "우아악!"이라고 반응하는 소리가 방송을 탔다. 단독 출연 장면이 줄어든 가운데 다른 출연자의 화면에 겹치는 음성 등은 일부 송출됐다.제작진은 지난 14일 "내일 방송과 다음 주 최종회에서는 시청에 불편함이 없도록 출연 분량을 최대한 편집할 예정"이라고 밝혔다. 완전한 통편집을 약속한 것은 아니었으며, 사고 다음 날 방송에서는 개인 분량을 줄이는 조치가 반영된 것.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 술을 마신 상태로 승용차를 운전하다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 면허 취소 기준인 0.08%를 웃도는 수치였다. 경찰은 도로교통법상 음주운전 혐의로 사고 경위를 조사 중이다.고경표는 15일 자신의 SNS를 통해 직접 사과하고 예정된 활동을 모두 중단하겠다고 밝혔다. 그는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못입니다"라며 "제가 한 행동으로 누군가 크게 다칠 수도 있었습니다. 무책임한 행동이었습니다"라고 고개를 숙였다.방송 관계자들에게 끼친 피해도 언급했다. 고경표는 "같이 웃으며 찍었던 장면을 제 잘못 때문에 다시 편집하고, 오래 준비한 일정을 두고 갑자기 어려운 결정을 해야 하는 분들이 계신다"고 전했다. 경찰 조사에 성실히 임하고 피해 회복에 필요한 조치와 처분에 따른 책임을 지겠다는 입장도 밝혔다.사고 여파는 다른 출연 프로그램으로도 번졌다. 지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서도 고경표의 개인 멘트와 단독 장면이 편집됐으며, 전체 출연진을 담은 화면에서만 잠시 모습이 비쳤다. 고경표가 게스트로 녹화를 마친 tvN '놀라운 토요일' 측 역시 출연 분량을 최대한 편집하겠다는 방침을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr