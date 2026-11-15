정지선, 140평 대만 매장 대박 나더니…김숙이 만든 '바쓰쇼' 설탕 물엿 됐다 ('사당귀')

이미지 크게보기 정지선이 대만 바쓰쇼를 앞두고 김숙에게 도움을 청했다. / 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

이미지 크게보기

'사장님 귀는 당나귀 귀' 정지선이 대만 바쓰쇼를 앞두고 김숙에게 도움을 청했다.15일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서 정지선은 김숙과 함께 대만 엑스포 공원을 방문했다.앞서 정지선은 '사당귀' 방송에서 140평 규모의 대만 매장을 열고 "오픈하자마자 두 달 치 예약이 꽉 찼다"고 밝힌 바 있다. 이번엔 타이베이 국제 우육면 페스티벌 홍보대사로 우육면 쿠킹쇼에 참여했다.정지선은 지난 2025년 1월에 바쓰쇼 경험이 있는 김숙이라면 잘할 수 있을 거라 믿고 설탕 녹이기를 맡겼다.그러나 귀빈 소개만 40분이 이어지면서 설탕 시럽은 점점 새까맣게 변했다. 진행자가 소개할 사람이 30명이나 남았다고 하자 김숙은 정지선을 향해 입모양으로 "까맣다. 빨리 해야 한다"며 신호를 보냈다.정지선이 "불 꺼"라고 하자, 김숙은 "부어? 부으라고?"라고 되물었다. 김숙은 설탕이 1회분밖에 없어 까매지면 망한다는 걸 알고 있었다고 털어놨다.결국 무대에 오른 정지선은 "물로 만들어 달라"고 요청했다. 그러자 김숙은 "무슨 물 같이되냐, 물엿인데"라고 받아쳤고, 화면에는 '물엿' 자막과 함께 설탕 시럽이 비쳤다.설탕 실은 좀처럼 내려오지 않았다. 다행히 이전보다 굵은 실이 떨어지기 시작하면서 바쓰쇼는 무사히 끝났다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr