사진=류혜영 유튜브

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배우 류혜영이 친구들에게 줄 선물을 고르며 쇼핑의 즐거움을 만끽했다.15일 류혜영의 유튜브 채널에는 '남대문 시장 쇼핑하는 이유 직접 가봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 류혜영은 한소희, 예니와 함께 사용할 사우나 용품을 사기 위해 남대문 시장을 찾았다. 평소 SNS에서 유행하는 장소에 큰 관심이 없다는 그는 최근 인기를 끄는 사우나 용품은 자신의 취향이라며 쇼핑에 나섰다.류혜영은 "사우나 메이트가 있다"며 두 친구와 함께 사우나에 갔던 경험을 꺼냈다. 아직 한 번밖에 가보지 않았지만 너무 좋았다며, 날씨가 추워지는 만큼 앞으로도 함께 사우나를 즐길 생각이라고 밝혔다.사전 준비도 했다. 류혜영은 한소희를 "중수에서 고수 사이"라고 표현하며 자신은 아무것도 모른다며 필수 용품을 추천해 달라고 했다고 전했다. 그렇게 가장 먼저 구매 목록에 올린 물건은 사우나 모자였다.본격적인 쇼핑에 앞서 류혜영은 "계획을 하고 오지 않으면 이 남대문 시장에서는 파산할 확률이 굉장히 높다"고 말했다. 하지만 귀여운 목욕용품이 눈에 들어오자 "눈 돌아가 버려", "정신 못 차려 버려"라며 발걸음을 멈췄다.선물을 고를 때는 색상부터 고민했다. 류혜영은 "취향이 딱 있다"며 사진을 찍어 보내고, 각자에게 어울릴 물건을 살폈다. 예니가 좋아하는 색은 곧바로 짚었지만 한소희의 취향 앞에서는 잠시 망설였다. 그는 "내가 지금 소희 버블에 가입할까?"라고 농담한 뒤 검은색 가방을 보며 잘 어울릴 것 같다고 말했다.목욕가방과 사우나 모자를 세 개씩 고른 류혜영은 마사지 도구와 비누 등도 살펴봤다. 쇼핑 중 따뜻해 보이는 물건을 발견하자 동행한 이들에게 "필요한 사람 손들어. 사줄게"라며 선물을 챙겼다.쇼핑을 마친 류혜영은 자신을 위한 소비와는 또 다른 만족감을 전했다. 그는 "내 거 내돈내산 하는 것도 물론 기분 좋지만, 내 돈으로 남의 거 사는 것도 기분이 좋더라"고 말했다. 친구들 몫까지 채운 목욕가방을 준비한 그는 함께 사우나에 가자고 약속하며 마무리했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr