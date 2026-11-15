이미지 크게보기 '수학 7등급' 감스트가 AI 안경을 끼고 수능 수학에 도전했다. / 사진 = 텐아시아DB(MBC)

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '감스트GAMST'

'수학 7등급' 감스트가 AI 안경을 끼고 수능 수학에 도전했다.13일 '감스트GAMST' 채널에는 "논란의 AI 안경, 수능 수학 풀었더니 결과가…충격적입니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 구독자 307만 명을 보유한 감스트는 시험장 부정행위 도구로 거론되는 AI 스마트안경을 약 90만 원에 직접 사서 실험에 나섰다. 그는 "고등학교 시절 수학 성적이 6~7등급 수준이었다"고 고백했다.감스트가 미리 명령어를 입력해 둔 안경 버튼을 눌러 시험지를 찍자, 화면에는 풀이 없이 정답만 떴다. 그는 "주관식 빼고는 보통 5초에 다 풀더라"며 "30분만 연습하고 가면 무조건 된다"고 놀라워했다.14번과 20번 문항은 답을 내지 못했지만, 30문항을 모두 마킹하는 데는 51분이면 충분했다. 수능 수학 시험 시간 100분의 절반가량을 남기고 채점하자 틀린 문제는 5개뿐이었다.감스트는 "이 정도면 2~3등급이 나온다"며 "나처럼 수리를 전혀 모르는 사람도 5개밖에 안 틀릴 정도면 진짜 심각한 문제"라고 우려했다. 그러면서 "요즘 이런 기기로 시험을 보고 불법 합격하는 사람들이 많다고 해서 난리인데, 어떤 일이 있더라도 뿌리를 뽑아 잡아야 한다"고 꼬집었다.감스트는 일반 안경과 AI 안경을 번갈아 써 보이며 "진짜 일반 안경을 쓴 수험생을 의심했다가는 대참사가 벌어질 수 있다"고 경고했다.한편 세무사 시험에서도 실제로 AI를 이용한 부정행위가 드러났다. 올해 제63회 세무사 시험 수석 합격자는 15일 초소형 카메라로 시험 문제를 찍어 AI로 보낸 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다고 자백했다.교육부와 한국교육과정평가원은 AI 안경 등 전자기기의 수능 시험장 반입을 막았다. 시험 중 착용만 해도 시험은 무효가 되고, 다음 해 응시 자격도 박탈된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr