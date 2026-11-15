사진=하지원 유튜브, 텐아시아DB

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배우 하지원의 취중 댄스가 소속사의 편집 요청에도 공개된 사연이 전해졌다.지난 12일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 '동엽신 등판 지원이에게 정체불명(?) 젠지주와 영크크 문화 소개받은 동엽신의 절규! "지원아 젠지는 그런 거 안해!"'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 하지원은 게스트로 출연한 신동엽과 3년 전 '짠한형 신동엽' 첫 출연 당시를 돌아봤다. 신동엽은 녹화가 끝난 뒤 가진 뒤풀이에서 하지원이 선보였던 춤을 언급하며 공개되기까지의 과정을 설명했다.신동엽은 "첫 녹화를 마치고 2차에서 많이 취해서 충격적인 춤사위를 보여줬다"며 "너무 재밌고 귀엽고 멋있었다"고 회상했다. 평소 작품에서 보던 배우 하지원과는 다른 자연스러운 모습이었지만, 해당 장면은 편집될 뻔했다.그는 "소속사에 가편집본을 공유했더니 편집을 요청하더라"고 밝혔다. 소속사에서는 술에 취해 춤추는 장면을 빼달라고 했지만, 신동엽의 생각은 달랐다. 그는 "내가 가편집본을 봤을 때는 너무 귀엽고 솔직해 보였다"며 당시 영상을 공개하고 싶었던 이유를 전했다.결국 신동엽은 하지원에게 직접 의견을 물었다. 그는 "'편집 없이 그냥 내보자'고 했더니 '오빠가 그렇게 생각하면 그렇게 해요'라고 하더라"며 하지원이 공개에 동의했다고 설명했다. 소속사의 요청과 별개로 당사자의 의사를 확인한 뒤 해당 장면을 영상에 담은 것이다.하지원에게도 '짠한형' 첫 출연은 기억에 남는 시간이었다. 그는 "제가 3년 전에 처음 '짠한형'에 나갔을 때 질풍노도의 시기였다. 그래서 그림 작업도 하고 그랬다"고 털어놨다.오랜만에 만난 신동엽은 하지원의 변화를 알아봤다고. 하지원은 "오빠가 '지원이는 예전에는 경직돼 있었는데 지금은 편해 보인다'고 말해줬다"며 당시 들었던 말을 떠올렸다. 자신이 느끼던 변화를 신동엽이 짚어준 데 대한 고마움도 드러냈다.그는 "그때 처음으로 대중들에게 나를 있는 그대로 보여준 것 같다"고 밝혔다. 취중 댄스뿐 아니라 편안하게 대화하는 모습까지 공개하며 이전과 다른 자신의 모습을 보여줬다는 설명이었다.신동엽 역시 하지원에게 감사한 마음을 전했다. 하지원은 앞서 '짠한형'에서 이야기가 나왔던 코미디언 정호철의 결혼식 주례 약속을 실제로 지킨 바 있다.이를 언급한 신동엽은 "지원이는 진정성 없이 허튼소리를 잘 안 한다는 걸 다시 한번 느꼈다"고 말했다. 또 "카메라 뒤에서 약속을 더 잘 지키려고 한다"며 방송이 끝난 뒤에도 약속을 잊지 않은 하지원을 칭찬했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr