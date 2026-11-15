오은영 박사(61)가 10년은 젊어 보이는 스타일링으로 변신했다.
13일 '오은영의 버킷리스트' 채널에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 오은영은 정수리 볼륨만 살짝 살린 채 자연스러운 웨이브의 긴 머리를 어깨 아래로 늘어뜨렸다. 여기에 버건디 테두리와 금색 단추가 포인트인 핫핑크 카디건을 걸치고 환한 미소로 오랜 친구인 작곡가 김형석을 맞았다. 김형석이 "오늘 초대해 주셔서 너무 고맙습니다"라고 인사하자, 오은영은 "별말씀을요. 아이, 우리가 또 보통 사이인가요? 사실 너무 친하죠. 정말 가족처럼"이라며 반가움을 표했다.
이날 오은영은 달라진 머리 스타일에 대해 "아, 이거 원래 내 머리입니다"라고 소개했다. 사자머리는 "내가 일할 때 하는 머리"라는 설명도 덧붙였다. 그러자 김형석은 "되게 되게 오늘 보고 진짜 아까 소녀 같다고 이게 농담이 아니라 진짜 10년 넘게 젊어지신 거 같아요"라며 감탄했다.
김형석과 오은영은 교육에 대한 이야기도 나눴다. 김형석은 "이거 AI가 다 가르쳐 주는데 공부 왜 해야 돼요?"라는 딸의 질문을 전했다.
이에 오은영은 아이들에게 AI는 "엄청난 방대한 백과사전"이라면서도 "궁금한 게 없는 애들은 AI한테 일도 못 시킨단 말이에요"라고 지적했다. 그러면서 "AI 시대일수록 생각하는 능력이 더 많이 발전을 해야 돼요"라고 강조했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
13일 '오은영의 버킷리스트' 채널에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 오은영은 정수리 볼륨만 살짝 살린 채 자연스러운 웨이브의 긴 머리를 어깨 아래로 늘어뜨렸다. 여기에 버건디 테두리와 금색 단추가 포인트인 핫핑크 카디건을 걸치고 환한 미소로 오랜 친구인 작곡가 김형석을 맞았다. 김형석이 "오늘 초대해 주셔서 너무 고맙습니다"라고 인사하자, 오은영은 "별말씀을요. 아이, 우리가 또 보통 사이인가요? 사실 너무 친하죠. 정말 가족처럼"이라며 반가움을 표했다.
이날 오은영은 달라진 머리 스타일에 대해 "아, 이거 원래 내 머리입니다"라고 소개했다. 사자머리는 "내가 일할 때 하는 머리"라는 설명도 덧붙였다. 그러자 김형석은 "되게 되게 오늘 보고 진짜 아까 소녀 같다고 이게 농담이 아니라 진짜 10년 넘게 젊어지신 거 같아요"라며 감탄했다.
김형석과 오은영은 교육에 대한 이야기도 나눴다. 김형석은 "이거 AI가 다 가르쳐 주는데 공부 왜 해야 돼요?"라는 딸의 질문을 전했다.
이에 오은영은 아이들에게 AI는 "엄청난 방대한 백과사전"이라면서도 "궁금한 게 없는 애들은 AI한테 일도 못 시킨단 말이에요"라고 지적했다. 그러면서 "AI 시대일수록 생각하는 능력이 더 많이 발전을 해야 돼요"라고 강조했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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