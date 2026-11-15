이미지 크게보기 오은영 박사(61)가 10년은 젊어 보이는 스타일링으로 변신했다. / 사진 = 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'

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오은영 박사(61)가 10년은 젊어 보이는 스타일링으로 변신했다.13일 '오은영의 버킷리스트' 채널에는 "AI도 대체할 수 없는 '이 능력! 우리 아이에게 반드시 필요한 교육은? (ft.작곡가 김형석) [으녕이랑 밥먹자]"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 오은영은 정수리 볼륨만 살짝 살린 채 자연스러운 웨이브의 긴 머리를 어깨 아래로 늘어뜨렸다. 여기에 버건디 테두리와 금색 단추가 포인트인 핫핑크 카디건을 걸치고 환한 미소로 오랜 친구인 작곡가 김형석을 맞았다.김형석이 "오늘 초대해 주셔서 너무 고맙습니다"라고 인사하자, 오은영은 "별말씀을요. 아이, 우리가 또 보통 사이인가요? 사실 너무 친하죠. 정말 가족처럼"이라며 반가움을 표했다.이날 오은영은 달라진 머리 스타일에 대해 "아, 이거 원래 내 머리입니다"라고 소개했다. 사자머리는 "내가 일할 때 하는 머리"라는 설명도 덧붙였다.그러자 김형석은 "되게 되게 오늘 보고 진짜 아까 소녀 같다고 이게 농담이 아니라 진짜 10년 넘게 젊어지신 거 같아요"라며 감탄했다.김형석과 오은영은 교육에 대한 이야기도 나눴다. 김형석은 "이거 AI가 다 가르쳐 주는데 공부 왜 해야 돼요?"라는 딸의 질문을 전했다.이에 오은영은 아이들에게 AI는 "엄청난 방대한 백과사전"이라면서도 "궁금한 게 없는 애들은 AI한테 일도 못 시킨단 말이에요"라고 지적했다. 그러면서 "AI 시대일수록 생각하는 능력이 더 많이 발전을 해야 돼요"라고 강조했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr