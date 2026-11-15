이미지 크게보기 전현무가 발목 부상을 고백했다. / 사진 = KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

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'사장님 귀는 당나귀 귀' 전현무가 발목 부상을 고백했다.15일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') 381회에는 그룹 ITZY 채령이 스페셜 MC로 나섰다.전현무는 "제가 부상이다. 발목 접질렀다"며 아이돌 스페셜 MC 때마다 함께해 온 신곡 챌린지를 이번엔 쉬겠다고 알렸다.그러자 부상 당시 영상을 본 채령은 "지금 삐신 거냐"며 놀랐고, 전현무는 "꺾였자나. 왼쪽 발목 봐라"라면서 "오늘 채령이 나온대서 열심히 하려고 보고 왔는데"라며 아쉬움을 드러냈다.이어 그는 "기안84와 피클볼 치다가, 안 하던 운동하다가 그랬다"며 부상 경위를 설명했다.한편 전현무는 2023년 고정 프로그램만 21개를 맡아 화제가 됐다. 최근 MBC '나 혼자 산다'에서는 고정 프로그램이 9개라고 밝혔다.또 채널A '풍문으로 들었소'에서는 전현무의 수입이 프로그램과 광고, 행사 수익을 더해 연 30억~40억 원 정도로 추정된 바 있다.앞서 전현무는 지난 4일 JTBC '톡파원 25시'에서 후배들에게 프로그램을 나눠줄 의향이 있냐는 이찬원의 질문에 "추후도 없다"고 선을 그었다. 그는 "나눠주기 시작하면 애들이 나약해진다. 다 자기 분야가 있다"며 이유를 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr