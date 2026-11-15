사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 가수 겸 배우 비가 아내 김태희를 향한 애정을 드러냈다.15일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해') 말미에는 비와 성시경이 출연하는 다음 회차 예고편이 공개됐다.이날 예고에서 비는 10년 만에 '냉부해'를 다시 찾았다고 밝혔다. 지난 출연 이후 달라진 일상을 이야기하던 그는 "사랑하는 사람과 결혼했다"며 김태희를 언급했다.비는 결혼 생활에 여전히 감동이 있다고 말했다. 그는 "아침에 눈떠도 감동이 있다. '이래도 예쁘구나' 싶다"며 아내의 미모를 자랑했다. 잠에서 깬 순간에도 아내를 보고 감탄한다는 말에 함께 출연한 성시경은 "상대적 박탈감이 크다"고 반응해 웃음을 자아냈다.두 딸을 키우는 아빠로서의 일상도 전했다. 비는 "아이들 등원은 제가 시킨다"며 직접 등원을 맡고 있다고 밝혔다. 바쁜 활동 중에도 아이들의 운동회에 꼭 참석하려고 한다는 이야기도 꺼냈다.운동회에서는 남다른 승부욕이 발동한다고. 비는 "무조건 이기려고 한다"며 단순히 참석하는 데 그치지 않는다고 설명했다. 그는 "'모여보세요' 하고 작전회의도 했다"고 밝혀 아이들의 행사에서도 승리를 위해 적극적으로 나섰던 모습을 예고했다.김태희와 함께 사용하는 냉장고도 공개됐다. 냉장고 안에서 소주가 발견되자 비는 "제 아내가 탈취용으로 좋다고 해서"라고 용도를 설명했다. 술을 보관해 둔 것이 아니라 아내의 의견에 따라 냉장고 냄새를 없애기 위해 넣어뒀다는 것.반찬을 소개하는 과정에서도 가족 이야기가 나왔다. 비는 "장모님이 해주실 때가 있다", "제 아내가 만들었다"며 장모님과 김태희가 준비한 음식을 설명했다. 냉장고 속 식재료와 반찬을 통해 부부의 식생활도 일부 드러났다.비의 설명을 듣던 성시경은 반찬보다 가족을 부르는 호칭에 관심을 보였다. 그는 "나도 장모님이라고 이야기하고 싶다"며 부러움을 표현했다. 또 "나도 제 아내가라고 말하고 싶다"고 덧붙여 비와는 다른 반응으로 웃음을 더했다.비와 김태희는 2017년 결혼했으며 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr