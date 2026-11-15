사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 방송인 유재석이 문화훈장 수훈을 축하받다가 대통령 출마 농담에 손사래를 쳤다.15일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 유재석의 보관문화훈장 수훈을 축하하는 멤버들의 모습이 공개됐다.이날 제작진이 축하할 소식이 있다고 운을 떼자 양세찬은 "알죠! 대한민국 대중문화예술상 훈장!"이라며 유재석의 수훈 소식을 언급했다. 지석진은 유재석이 훈장을 받았다는 사실에 놀라워했고, 김종국도 문화훈장을 받는 게 쉬운 일이 아니라며 축하를 건넸다.멤버들의 관심이 쏟아지자 유재석은 "여러분 덕분이다"라며 공을 돌렸다. 자신도 예상하지 못했던 수상이라고 밝힌 그는 현장 스태프들과 일일이 악수하며 기쁨을 나눴다. 송지효는 "자랑스럽다 오빠"라고 말했고, 양세찬 역시 "다 갖췄다"며 유재석의 경사를 반겼다.축하 분위기는 지석진의 한마디로 달라졌다. 지석진은 "재석아 출마만 하면 된다!"며 정계 진출을 소재로 농담을 던졌다. 하하까지 "형 하나 남았습니다"라고 거들면서 훈장 수훈 이야기가 대통령 출마로 번졌다.지석진은 유재석에게 "그만큼 어깨가 무거운 거다"라는 말도 보탰다. 이를 듣던 김종국은 "왜 부담주냐"며 제동을 걸었다. 수상을 축하하던 자리에서 책임감까지 강조하는 지석진을 타박하며 유재석을 챙긴 것.하하는 여기서 멈추지 않았다. 그는 김종국과 유재석을 차례로 언급하며 "축구협회장 가고, 대통령 갑시다!"라고 외쳤다. 두 사람에게 각각 다른 자리를 제안하는 하하의 농담에 오프닝부터 웃음이 터졌다.유재석은 조용히 하라는 제스처를 취하며 멤버들을 진정시키려 했다. 지석진도 "훈장은 아무나 못 받는다. 진짜 대단한 것"이라며 다시 수훈 이야기로 돌아왔다. 대통령 출마 언급은 유재석의 수상을 추켜세우는 과정에서 나온 멤버들의 장난이었다.유재석은 지난 10월 29일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 열린 '제17회 대한민국 대중문화예술상'에서 보관문화훈장을 받았다. 데뷔 35년 만의 문화훈장 수훈으로, 2012년 국무총리 표창과 2018년 대통령 표창에 이어 세 번째 정부 포상의 영예를 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr