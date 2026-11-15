가수 박선주가 남편 강레오와 떨어져 '월간 부부' 생활을 이어가는 가운데, 애칭까지 부르는 남사친의 존재를 공개했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

가수 박선주가 남편 강레오와 떨어져 '월간 부부' 생활을 이어가는 가운데, 애칭까지 부르는 남사친의 존재를 공개했다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

가수 박선주가 남편 강레오와 떨어져 '월간 부부' 생활을 이어가는 가운데, 애칭까지 부르는 남사친의 존재를 공개했다.오는 16일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에서는 어머니와 여동생을 잇달아 잃은 70대 여성의 사연이 공개된다.의뢰인이 가족의 사망 사실을 알게 된 것은 2024년 12월이었다. 우연히 발급받은 가족관계증명서에서 어머니가 6개월 전 세상을 떠났다는 사실을 확인한 것. 당시 어머니는 의뢰인의 여동생과 함께 살고 있었다.뒤늦게 비보를 접한 의뢰인은 여동생에게 연락했지만 전화는 연결되지 않았다. 이상한 낌새를 느낀 그는 어머니의 가족관계증명서를 확인했고, 그곳에서 또 다른 사망 기록을 발견했다. 어머니가 숨지기 불과 이틀 전 여동생도 세상을 떠난 상태였다.의뢰인은 "밥도 못 먹고 계속 울기만 했다"며 당시 심경을 털어놨다. 가족 두 명이 같은 집에서 이틀 간격으로 숨졌지만, 의뢰인은 반년이 지나도록 이 사실을 전혀 알지 못했다.두 사람과 함께 살았던 조카의 행적도 의문을 남겼다. 미혼모였던 여동생은 아들을 낳은 뒤 어머니 집에서 함께 생활해 왔다. 의뢰인은 어머니와 여동생의 마지막 상황을 확인하기 위해 조카에게 연락했다.그러나 조카에게서 돌아온 것은 설명이 아닌 협박이었다. 조카는 이모인 의뢰인에게 "다 죽이겠다"는 말을 비롯해 심한 폭언을 퍼부었다. 이후 전화번호까지 바꾸고 연락을 끊었다. 의뢰인이 뒤늦게 친정집을 찾아갔지만 문은 굳게 잠겨 있었다. 조카가 어디로 사라졌는지, 어머니와 여동생이 어떤 경위로 숨졌는지조차 확인하기 어려운 상황이었다.무엇보다 의뢰인이 바라는 것은 어머니의 유골을 찾는 일이다. 그는 "하루빨리 어머니 유골을 찾아 아버지 곁에 모시고 싶다"며 눈물을 보였다. 사연을 접한 데프콘은 "이번 사건은 굉장히 복잡하고 미스터리하다"고 말했다. 제작진은 탐정들의 추적을 통해 두 사람의 사망 경위와 연락이 끊긴 조카의 행방을 살펴볼 예정이다.한편 이날 방송에는 가수 박선주가 일일 탐정으로 출연한다. 박선주는 2012년 셰프 강레오와 결혼했으며, 딸의 학교 문제로 제주도에서 생활하면서 남편과 떨어져 지내는 '월간 부부' 생활을 공개한 바 있다.박선주는 남편과 떨어져 지내며 외롭지 않느냐는 질문에 "자유롭고 좋다"고 답했다. 이어 외로움을 달래준 특별한 남사친이 있다고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.특히 박선주는 "사귄 지 2년 정도 됐다"고 말하는가 하면, 해당 남성과 서로 애칭까지 부르는 사이라고 설명했다. 예상치 못한 고백에 유인나 역시 당황한 반응을 보였다는 전언이다.박선주의 남사친 정체와 의문의 모녀 사망 사건은 오는 16일 오후 10시 방송되는 '탐정들의 영업비밀'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr