댄서 백구영과 바다가 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

엠넷 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'에서 최종 4위를 차지한 바다. / 사진제공=더라이브레이블

댄서 바다가 백구영을 향한 존경심을 내비쳤다. 백구영을 자신의 스승이자 롤모델로 꼽은 그는 매년 스승의 날마다 감사 인사를 전한다고 밝혔다. 백구영이 처음 받아본 연락이라며 자신의 메시지를 SNS에 올렸던 일화도 공개했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 댄서 바다를 만났다. 바다는 2023년 방송된 Mnet '스트릿 우먼 파이터2'에서 크루 베베를 이끌고 우승하며 대중적인 인지도를 높였다. 이후 3년 만에 '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')에 출연해 퍼포먼스 디렉터로서 새로운 도전에 나섰다. 이번 시즌에는 10명의 디렉터가 경쟁했으며, 바다는 TOP4에 올라 생방송 결승 무대까지 진출했다.바다는 약 8년 전부터 인연을 이어온 백구영을 자신에게 새로운 기회를 열어준 스승 같은 존재라고 소개했다. 그는 "구영 오빠는 내가 다양한 작업을 할 수 있도록 길을 열어주신 분이다. 정말 스승님 같은 존재여서 매년 스승의 날마다 감사하다는 연락을 드린다"고 말했다. 이어 "오빠가 많은 댄서를 가르치셨는데 스승의 날에 그렇게 연락을 준 사람은 처음이라고 하시더라. 심지어 내가 보낸 메시지를 캡처해서 SNS에 올리며 고맙다고 하셨다"며 "나는 정말 감사한 마음에 연락을 드린 것"이라고 덧붙였다.바다는 '스디파' 방송 전부터 백구영의 우승을 예상했다고 밝혔다. 그는 "사전 인터뷰에서 누가 우승할 것 같냐고 물었을 때 구영 오빠를 꼽았다. 본인을 포함해서 답해도 된다고 했지만 나는 처음부터 구영 오빠가 우승할 것 같았다"고 회상했다.제작진이 편애를 의심할 정도였다고 한다. 바다는 "PD님들이 '구영 오빠를 너무 좋아하시는 거 아니냐'고 하실 정도였다. 그런데 결승 때까지도 생각이 바뀌지 않았다"며 "그만큼 내가 정말 존경하는 분"이라고 강조했다. 실제로 백구영은 '스디파'에서 최종 우승을 차지했다.바다는 백구영의 춤 실력과 안무 제작 능력을 높이 평가했다. 그는 "구영 오빠는 오랫동안 K팝 아티스트의 퍼포먼스를 이끌어온 디렉터다. 댄서로서 춤도 정말 잘 추시고 안무를 만드는 실력도 뛰어나다"며 "내가 K팝 안무가로 활동하기 시작하면서 구영 오빠가 롤모델이 됐다"고 설명했다.백구영을 동경해 그의 행동을 따라 한 적도 있다고 털어놨다. 바다는 "20대 초반에는 구영 오빠가 하는 게 전부 멋있어 보였다. 오빠가 아이패드로 디렉팅하는 모습을 보고 돈을 모아 똑같이 아이패드를 샀다"며 "패딩을 입고 춤추는 모습도 멋있어서 같은 옷을 사 입고 다닌 적이 있다"고 웃었다. 이어 "구영 오빠가 '스트릿 맨 파이터'에 출연하기 훨씬 전부터 그랬다. 단순히 춤을 잘 추는 사람을 넘어 저렇게 되고 싶다는 생각이 들었던 것 같다"며 "그런 분과 '스디파'에 함께 출연해 경쟁할 수 있었다는 것 자체가 영광이었다"고 덧붙였다.'스디파'를 통해 동료들의 새로운 모습도 발견했다. 바다는 해시와 정민준을 언급하며 "두 사람 모두 원래 알고 지내던 사이였지만 아주 친하지는 않았다. 민준이는 내가 엑소 오빠들의 퍼포먼스를 디렉팅할 때 댄서로 참여했던 친구"라고 설명했다. 그는 "다른 디렉터들은 K팝 아티스트와 작업하면서 자주 만날 기회가 있었지만, 해시와 민준이는 주로 댄스 경연에서 활동해왔다"며 "이번 프로그램을 통해 두 사람이 디렉터로서 어떤 모습을 보여주는지 처음 제대로 알게 됐다"고 말했다.최근 30대에 접어든 바다는 '스디파'를 새로운 출발점으로 삼고 싶다고 밝혔다. 그는 "30대의 시작을 '스디파'와 함께했다. 20대에는 주로 댄서와 안무가로 활동했다면, 이제는 디렉터로서 더 깊이 있는 작업을 하고 싶다"고 전했다.특정 아티스트의 퍼포먼스를 전담하는 디렉터로 활동하고 싶다는 소망도 밝혔다. 바다는 "한 아티스트를 꾸준히 맡아 디렉팅하는 작업도 해보고 싶다. 디렉터로서 할 수 있는 일이 다양하기 때문에 여러 영역에 도전하고 싶다"고 말했다. 이어 해외 활동에 대한 의지도 전했다. 그는 "평소 해외에 자주 나가는 편인데, 앞으로는 해외 댄서들과 협업하는 기회도 더 많아졌으면 좋겠다"며 "유명한 댄서들과 함께 새로운 작업물을 만들어보고 싶다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr