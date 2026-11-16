'최유빈♥' 윤후, 美 대학생 되더니 영어 술술..."사교육 안 받았다" ('피식대학')

가수 윤민수의 아들 윤후가 유창한 영어 실력을 발휘했다.15일 '피식대학' 채널에는 "윤후가 윤민수에게 이제 어디 가냐고 묻다"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤후는 영어와 한국어를 섞어 진행되는 토크쇼의 소감을 밝혔다. 그는 "이런 토크쇼는 처음이고 아빠랑 같이 출연하는 것도 오랜만"이라며 영어로 인사를 건넸다.이에 피식대학 멤버들이 "영어 실력이 출중한데 영어 공부를 어떻게 했냐"고 묻자, 윤후는 "대학교 때문에 2년 동안 미국에 있었다"고 설명했다.그러자 "2년이 끝이냐"며 사교육을 의심하는 질문이 이어졌다. 윤후는 "한국에서도 국제학교를 다녔다"며 "학원은 안 다녔다"고 강조했다.옆에 있던 윤민수도 "너 사교육 아니다. 공교육이다. 학교에서 영어 배웠잖아"라며 거들었다.또 윤민수는 아빠의 치맛바람이 세냐는 질문에 "나는 바짓바람. 나는 약한 편이다"라고 받아쳤다.한편 윤후는 2013년 아버지와 함께 MBC '일밤-아빠! 어디가?'에 출연해 큰 사랑을 받았다. 미국 노스캐롤라이나 대학에서 경영학을 공부하고 있으며, '내 새끼의 연애2'에서 만난 최재원의 딸 최유빈과 공개 연애 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr