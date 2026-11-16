배우 김명민이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 김명민이 아내의 임신 당시 연기를 포기하고 이민까지 결심했던 사연을 털어놓는다. / 사진=tvN 방송 화면 캡처

배우 김명민이 아내의 임신 당시 연기를 포기하고 이민까지 결심했던 사연을 털어놓는다. 주연을 앞둔 작품이 무산되면서 극심한 스트레스를 겪었던 그는 아내와 배 속 아이에게까지 영향을 미쳤다는 생각에 자책했다고 밝혔다. 이후 아내의 한마디가 배우 생활을 이어가는 계기가 됐다고 전했다.오는 18일 방송되는 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 김명민이 출연해 데뷔 30년 만에 예능 나들이에 나선다. 최근 공개된 예고편에서는 그가 연기 인생의 위기를 겪었던 시절을 돌아보는 모습이 담겼다.김명민은 과거 주연으로 나설 예정이었던 작품이 제작 도중 무산됐다고 밝혔다. 그는 "(주연을 앞둔 상황에) 작품이 중간에 엎어졌다. 와이프가 임신했을 때 아이의 성장 속도가 차이가 없다더라. 아주 심한 스트레스에 놓였구나, 모든 화살을 자신에게 꽂기 시작했다. 결심했다. 떠나자"라고 당시를 회상했다.배우 생활을 접고 이민을 떠나려 했던 그를 다시 일으켜 세운 사람은 아내였다. 김명민은 "집사람이 이건 해야 할 것 같다고 했다"며 작품에 다시 도전하게 된 배경을 설명했다. 어려운 시기에 아내의 말이 연기를 이어가는 계기가 됐다는 이야기다.김명민의 아내는 한 살 연상인 비연예인 이경미 씨다. 두 사람은 1997년 처음 만나 약 4년간 교제한 끝에 2001년 결혼했다. 슬하에는 2004년생 아들이 있다. 이경미 씨는 일본에서 경영학을 공부했으며, 과거 김명민의 1인 기획사 대표이사를 맡았던 사실이 알려지기도 했다.이번 '유퀴즈'에서는 김명민의 유쾌한 입담도 예고됐다. 그는 "내가 할 말과 못 할 말을 잘 가리지 못한다. 한번 쏟아지면 아무 말이다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "위대한 업적과 성과를 이룬 분들만 오시는 이 자리에", "유퀴즈 관계자 여러분께 진심으로 감사의 말씀 드린다"며 시상식 수상 소감을 연상시키는 인사를 건넸다. MC 유재석과의 대화에서도 웃음을 자아냈다. 유재석이 그의 이름을 '김명만'으로 잘못 부르자 김명민은 "어릴 때 별명이 명만이었다"고 받아쳤다. 예상치 못한 이름 실수에 학창 시절 별명까지 공개하며 분위기를 풀었다.김명민은 오는 25일 개봉하는 박훈정 감독의 영화 '슬픈 열대'로 관객들과 만난다. '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직의 구성원들이 서로를 의심하며 복수에 나서는 이야기를 그린다. 김명민은 조직원들이 두려워하는 절대적 존재이자 정글의 현인인 사부 역을 맡았다.김명민이 출연하는 '유퀴즈'는 오는 18일 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr