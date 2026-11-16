지인의 남자친구에게 강제 추행과 무차별 폭행을 당한 피해 여성의 사건이 공개된다./사진제공=MBC에브리원

지인의 남자친구에게 강제 추행과 무차별 폭행을 당한 피해 여성의 사건이 공개된다./사진제공=MBC에브리원

10년 넘게 알고 지낸 지인의 남자친구에게 강제 추행과 무차별 폭행을 당한 피해 여성의 충격적인 사건이 공개된다.오는 16일 오후 8시 40분 방송되는 MBC에브리원 예능 '히든아이'에서는 과학 커뮤니케이터 궤도가 스페셜 게스트로 출연한 가운데, 아파트 앞에서 벌어진 끔찍한 추행 및 폭행 사건을 파헤친다.이날 방송의 '권일용의 범죄 규칙' 코너에서는 한 여성이 10년 넘게 알고 지낸 지인의 남자친구와 아파트 밖으로 나와 대화를 나누던 중 겪은 참변을 다룬다. 대화 도중 남성이 돌변해 여성의 목을 잡고 강제로 입을 맞췄고, 여성이 강하게 항의하며 뺨을 때리자 남성은 피해 여성의 머리를 수차례 가격하고 머리채를 잡아 바닥에 내동댕이치는 등 무차별 폭행을 가했다.가해 남성의 파렴치한 행태는 폭행 이후에도 이어졌다. 피해 여성이 의식을 잃고 바닥에 쓰러지자, 남성은 현장에 나온 피해 여성의 남편에게 "저 여자가 나한테 키스해 놓고 자는 것"이라며 뻔뻔한 거짓말을 늘어놨다. 심지어 피해 여성에게 "잘 놀고 갑니다"라는 조롱 섞인 문자메시지까지 보낸 사실이 알려졌다.함께 공개되는 '라이브 이슈' 코너에서는 7세 남자아이 태완이에게 벌어진 황산 테러 사건을 집중 조명한다. 학원에 가려던 태완이의 얼굴에 누군가 황산을 뿌려 두 눈이 실명되고 식도까지 녹아내린 사건으로, 사건 발생 5일 만에 힘겹게 입을 연 태완이가 지목한 뜻밖의 범인 정체가 공개될 예정이다.이날 스튜디오에서는 궤도가 프로파일러 권일용, 표창원과의 인연을 언급하며 "권일용 프로파일러와 더 잘 맞는다"고 말해 웃음을 자아냈다. 김동현이 "그럼 표창원 프로파일러는 무섭다는 거냐"고 몰아가자 표창원이 서운함을 내비쳤고, 당황한 궤도가 진땀을 빼며 수습에 나섰다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr