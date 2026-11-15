배우 고경표가 만취 상태로 운전대를 잡았다가 연예 활동에 제동이 걸렸다. / 사진=텐아시아 DB

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다. / 사진=MBC '뉴스데스크'

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다. / 사진=MBC '뉴스데스크'

배우 고경표가 만취 상태로 운전대를 잡았다가 연예 활동에 제동이 걸렸다. 음주운전 사고로 출연 프로그램에서 잇따라 편집되는가 하면, 온라인에서는 대통령의 과거 음주운전 전력까지 거론한 옹호 글이 등장해 논란을 키웠다. 여기에 사고 당시 청소차에 타고 있던 60대 직원의 부상 사실까지 확인되면서 파장이 커지고 있다.15일 연합뉴스TV에 따르면 고경표가 들이받은 청소차에 타고 있던 60대 직원이 사고 이후 통증을 호소한 것으로 파악됐다. 해당 직원은 서울 마포구청과 용역 계약을 맺은 민간 청소업체 소속으로, 경상을 입어 병원 진료를 받을 예정이다. 겉으로 드러난 부상은 없는 것으로 알려졌으며, 청소차 역시 일부 파손됐다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 자신의 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 신고를 받고 출동한 경찰이 음주 측정을 진행한 결과, 혈중알코올농도는 0.150%로 확인됐다. 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치다.고경표는 경찰 조사를 받은 뒤 귀가했다. 경찰은 사고 당시 상황과 구체적인 경위 등을 조사하고 있다.사고가 알려지자 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 통해 사과했다. 소속사는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다고 밝혔다.이어 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 전했다. 소속사 역시 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 재발 방지를 위해 배우 관리에 주의를 기울이겠다는 입장이다.그러나 고경표의 음주운전으로 방송가에는 비상이 걸렸다. 이미 촬영을 마쳤거나 방송을 앞둔 프로그램들이 그의 출연 장면을 삭제하기 위해 긴급 편집에 나선 것이다.지난 14일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'는 고경표의 개인 출연 분량을 최대한 덜어냈다. tvN '식스센스: B사이드' 역시 남은 회차에서 고경표의 모습을 최대한 편집하기로 했다.문제는 앞으로 공개될 프로그램들이다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2'는 고경표가 고정 출연하는 예능으로, 편집 여부에 관심이 쏠리고 있다. 다음 달 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출: 도시괴담'은 이미 촬영을 마친 상태에서 재편집에 들어가게 됐다.고경표의 잘못된 선택으로 제작진과 동료 출연진까지 영향을 받게 된 셈이다. 특히 고정 출연 예능은 특정 출연자의 분량을 덜어내는 과정에서 전체 흐름에도 차질이 생길 수밖에 없어 제작진의 고민이 깊어지고 있다.이런 가운데 온라인에서는 고경표를 옹호하는 취지의 게시물까지 등장해 논란을 더했다. 지난 14일 디시인사이드 고경표 갤러리에는 '고경표 갤러리 공식 입장문'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 고경표의 음주운전이 명백한 잘못이라는 점을 인정하면서도 이재명 대통령의 과거 음주운전 전력을 언급하며 형평성 문제를 제기했다.작성자는 "국가의 최고 권력자인 대통령에게도 허용된 재기의 기회가 일개 배우에게는 허용되지 않아야 할 이유가 무엇인지 묻고 싶다"고 주장했다. 이어 고경표에게도 재기의 기회가 주어져야 한다는 취지의 입장을 밝혔다.해당 글이 알려지자 음주운전 사고가 발생한 지 얼마 지나지 않은 시점에 재기부터 거론하는 것이 적절하냐는 비판이 나왔다. 다만 게시물은 익명 이용자가 작성한 것으로, 실제 팬덤 전체의 동의를 거친 공식 입장인지는 확인되지 않았다.사고 발생 이후 고경표를 둘러싼 논란은 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 처음에는 만취 운전 사실이 알려지며 비판을 받았고, 이후 방송가의 긴급 편집과 온라인 옹호 글 논란이 이어졌다. 여기에 실제 부상자까지 확인되면서 사고의 심각성은 더욱 커졌다.무엇보다 이번 사고에는 피해자가 있다. 고경표의 음주운전으로 청소업체 직원이 다쳤고, 방송 제작진 역시 예정에 없던 수습에 나서야 했다. 소속사는 반성과 책임을 약속했지만, 사과 이후 피해 회복을 위해 어떤 조치를 취하는지가 중요해졌다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr