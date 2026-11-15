배우 김강우가 방송인 김숙의 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남성으로 밝혀졌다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김강우가 방송인 김숙의 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남성으로 밝혀졌다./ 사진=KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’

배우 김강우가 방송인 김숙의 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남성으로 밝혀졌다.오는 17일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서는 대하드라마 '문무'에서 김춘추 역을 맡은 김강우가 출연해 김숙과의 특별한 인연을 공개한다.이날 김숙은 "김강우가 우리 집 비밀번호를 알고 있는 유일한 남자"라고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 두 사람은 앞서 유튜브 콘텐츠를 함께 촬영하며 친분을 쌓은 사이. 이후 김강우가 김숙에게 직접 집 비밀번호를 물어봤다는 사실까지 알려져 궁금증을 자아낸다.김숙은 당시를 떠올리며 "우리집을 빌리러 왔다. (김강우는) 정말 콘텐츠 괴물이다"라고 말한다. 김강우가 유튜브 촬영을 위해 김숙의 집을 빌리려 했다는 것. 구독자 147만 명을 보유한 김강우의 남다른 콘텐츠 제작 열정이 드러나는 대목이다.김강우는 유튜브 채널을 운영하며 겪은 가족들의 반응도 전한다. 최근 두 아들과 함께 구독자 100만 명 달성을 기념하는 골드버튼을 개봉했다는 그는 첫째 아들이 유튜브 출연에 적극적인 관심을 보이고 있다고 밝힌다.김강우에 따르면 첫째 아들은 "아빠, 나도 이제 얼굴이 나와야 될 것 같아"라며 얼굴 공개를 제안했다. 그러나 김강우는 아들의 요청을 만류했다고. 아들이 직접 출연 의사를 밝혔음에도 얼굴 공개를 허락하지 않은 이유는 방송에서 공개될 예정이다.김강우가 출연하는 '옥탑방의 문제아들'은 오는 17일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr