사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

사진 = 30기 영수 인스타그램

'나는 솔로' 30기 영수가 옥순과 결혼을 앞둔 가운데 여유로운 일상을 공개했다.30기 영수는 최근 자신의 인스타그램에 "여유로운 아침 오랜만😎"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 영수는 버건디 컬러의 볼캡에 아이보리색 반집업 상의를 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 이마를 덮는 검은 머리와 깔끔한 이목구비가 돋보이는 가운데 휴대전화를 든 채 정면을 바라보거나 시선을 아래로 내리며 자연스러운 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 30기 영수는 넉넉한 핏의 베이지색 팬츠에 빨간색 운동화를 매치해 편안하면서도 감각적인 캐주얼룩을 완성했다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 거울 앞에 선 모습에서는 여유로운 분위기와 함께 훤칠한 비율이 눈길을 끌었다.또 다른 사진에서 30기 영수는 붉은빛 소파에 기대앉아 고개를 들어 위쪽을 바라보고 있다. 한쪽 팔을 소파 등받이에 길게 걸친 편안한 자세와 창가로 들어오는 따뜻한 햇살이 어우러져 한가로운 아침의 분위기를 전했다.마지막 사진에서 30기 영수는 창가에 놓인 주황색 의자에 앉아 두 손을 모은 채 창밖을 올려다보고 있다. 부드러운 햇빛 아래 드러난 옆얼굴과 차분한 표정이 인상적이며 편안한 옷차림으로 꾸밈없는 일상의 매력을 보여줬다.한편 30기 영수는 ENA·SBS Plus 예능 '나는솔로'에서 옥순과 최종 커플이 된 뒤 실제 연인으로 발전해 결혼을 준비하고 있다. 두 사람은 결혼식을 2027년 1분기에 올릴 예정이라고 밝혔으며 최근 웨딩 화보 촬영을 마쳤다. 특히 옥순은 팬들과의 소통에서 본식 웨딩드레스를 오는 12월에 선택할 예정이라고 전해 결혼 준비 근황에 관심이 쏠렸다.30기 영수는 옥순과 결혼을 준비하는 가운데 SNS를 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr