조윤희가 '솔로라서2' MC로 발탁됐다. / 사진=텐아시아DB

조윤희가 돌싱 관찰 예능에 출연해 이동건에 대해 자주 언급했다. / 사진제공=TV조선

조윤히가 '7인의 부활' 이후 2년 넘게 공백기를 이어오고 있다. / 사진제공=SBS

배우 조윤희가 황정음이 빠진 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'의 새 MC로 합류하며 또 한 번 돌싱 관찰 예능에 나선다. 본업인 연기 활동보다 이혼과 싱글맘 일상을 전면에 내세운 예능 행보가 반복되면서, 이미지 고착화를 지적하는 시선도 적지 않다.'솔로라서'는 오는 12월 7일 약 1년 6개월 만에 시즌2로 돌아온다. 시즌1에서 신동엽과 호흡을 맞췄던 황정음은 지난해 5월 시즌1 종영을 불과 나흘 앞두고 가족법인 자금 43억 4000만 원을 횡령한 혐의가 불거지며 구설에 올랐고, 같은 해 9월 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다. 시즌1 막바지에 민폐를 끼친 황정음이 자연스럽게 시즌2에서 제외되면서, '싱글맘 MC' 빈자리는 조윤희가 꿰찼다. 조윤희는 스튜디오 진행을 맡는 동시에 '솔로 언니'로 출연해 딸 로아와 함께하는 싱글맘 일상을 공개할 예정이다.조윤희가 이혼 후 혼자 아이를 키우는 일상을 방송에 노출한 것은 이번이 세 번째다. 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻은 그는 결혼 3년 만인 2020년 이혼했다. 이후 2021년 JTBC '용감한 솔로 육아 - 내가 키운다'를 통해 이혼 후 육아 일상을 처음 공개했다. 2024년 TV조선 '이제 혼자다'에서는 관찰 예능 출연과 스튜디오 진행을 병행하며 사생활을 털어놨다.문제는 프로그램의 기획 의도와 달리 전 남편 이동건과 이혼 과정이 반복적으로 소환됐다는 점이다. '이제 혼자다' 출연 당시 조윤희는 "이혼하기 전 매일 악몽을 꿨다", "(전 배우자가) 이혼을 원치 않았지만 믿음과 신뢰가 중요해 결심했다"며 이혼 사유를 구체적으로 밝혔다. 딸의 친구들에게는 "이모가 로아 아빠랑 헤어져서 같이 안 산다. 싸우기도 했고 이제 안 좋아해"라고 말하거나, 딸과의 일화 중 "로아가 '윤희야 나 이동건이야'라고 하며 뽀뽀했다"고 전하는 등 전 배우자를 주기적으로 언급했다.이혼 후 홀로서기를 응원하는 시청자들 사이에서도 아쉬움의 목소리가 나왔다. 이미 수년 전 정리된 결혼 생활과 상대방의 입장이 배제된 일방적 발언이 방송을 통해 재생산되면서, 전 배우자와 성장하는 아이에 대한 배려가 부족하다는 반응이 이어졌다. 당시 '이제 혼자다'에서 초등학생 딸의 그림 심리검사 과정까지 공개된 것을 두고 사생활 노출 수위가 지나치다는 의견도 제기됐다.연기자로서의 존재감이 옅어진 점도 아쉬운 대목이다. 조윤희의 최근 드라마 출연작은 2024년 종영한 SBS '7인의 부활'이 마지막이다. 이후 이렇다 할 차기작 소식 없이 2년 넘게 연기 공백이 이어지는 가운데, 대중에 비치는 모습은 '돌싱 관찰 예능 출연자'에 머물러 있다. 공교롭게도 '7인의 부활'에 함께 출연했던 전임 MC 황정음 역시 시즌1에서 전 남편을 겨냥한 발언으로 이혼을 셀링 포인트로 삼는다는 평을 들었던 만큼, 바통을 이어받은 조윤희의 행보 역시 비슷한 흐름으로 이어질 여지가 크다.이혼은 더 이상 흠이 아니지만, 배우가 본업인 작품이 아닌 사생활과 이혼 서사만으로 대중 앞에 서는 현상은 양날의 검이다. 새 출발을 알린 '솔로라서2'에서도 과거의 결혼 생활과 육아 에피소드를 소비하는 방식이 되풀이된다면, 배우로서의 스펙트럼은 좁아지고 '싱글맘' 꼬리표만 짙어질 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr