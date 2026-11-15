/ 사진=텐아시아DB

그룹 트와이스 멤버 사나가 영국 보석 브랜드의 행사에서 약 110억원 상당의 보석을 착용했다.지난 11일 일본 매체 오리콘과 나탈리 등의 보도에 따르면 사나는 일본 도쿄 하라주쿠에서 개최된 보석 브랜드 그라프의 '창립 65주년 기념 회고전' 개막식에 참석했다.이날 사나는 어깨가 드러나는 검은색 드레스에 그라프의 목걸이와 귀걸이, 팔찌, 13캐럿 다이아몬드가 박힌 반지를 착용했다. 사나가 착용한 보석의 가격은 총 13억 엔으로, 한화 약 110억원에 달한다. 그는 이날 착용한 장신구 중 반지가 가장 마음에 든다고 밝혔다.데뷔 11주년을 맞은 사나는 지난 활동을 돌아보며 주변 사람들에게 감사를 전했다. 그는 "멤버, 팬, 스태프 여러분의 지지를 받으며 달려온 10년은 나에게 정말 소중한 시간"이라고 밝혔다.자신이 가장 빛난다고 느끼는 순간에 대한 질문에도 답했다. 사나는 "지금까지 돌아보면 무대 위에서 공연을 하고 있을 때 가장 빛나는 것 같다"고 말했다. 이어 "앞으로도 멤버, 스태프, 팬 여러분과 함께하고 싶다"며 향후 활동에 대한 생각을 덧붙였다.사나는 앞서 지난해 11월 일본에서 열린 그라프 행사에서도 고가의 다이아몬드를 착용해 관심을 모았다. 당시 착용한 다이아몬드의 무게는 총 252.05캐럿으로, 가격은 약 640억원에 달하는 것으로 알려졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr