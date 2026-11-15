빅히트 뮤직 김현정 부대표/사진=‘2026 멜론뮤직어워드’ 화면 캡처

하이브 산하 빅히트 뮤직의 김현정 부대표가 '2026 멜론뮤직어워드'에서 베스트 프로듀서상을 받았다.김현정 부대표는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서 '베스트 프로듀서' 부문 수상자로 선정됐다.'베스트 프로듀서'는 앨범 제작 과정에서 기획력과 제작 역량을 발휘한 음악 프로듀서에게 주어지는 상이다. 김 부대표는 지난 3월 발표된 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 제작을 총괄하고 주요 활동을 이끈 성과를 인정받았다. 앨범의 음악적 완성도를 높이고 방탄소년단의 활동 방향을 구체화하는 과정에서도 역할을 맡았다.김 부대표는 수상 소감에서 방탄소년단 멤버들과 팬들에게 감사를 표했다. 그는 "올해는 방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범 '아리랑'을 발매하고 월드투어를 통해 전 세계 팬분들을 다시 만난 특별한 해였다"라고 말했다.이어 "멤버분들의 열정과 노력 그리고 언제나 큰 사랑을 보내주시는 팬분들 덕분에 뜻깊은 상을 받을 수 있었다"며 이번 수상의 공을 멤버들과 팬들에게 돌렸다.김 부대표는 앞으로도 방탄소년단의 활동을 지원하겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 "앞으로도 일곱 멤버를 지원하는 조력자로 노력할 것이다. 항상 좋은 음악과 무대를 위해 치열하게 고민하는 방탄소년단에게 존경과 감사를 전한다. 함께 고생해주시는 스태프분들과 이 상을 나누겠다"라고 전했다.한편 김 부대표는 지난 7월 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 '2026 40 언더 40'(Billboard's 2026 40 Under 40)에 한국인으로는 유일하게 포함됐다. 해당 명단은 세계 음악 산업에서 성과를 낸 40세 미만 인물들을 선정한 것으로, 김 부대표는 방탄소년단의 음악 제작과 활동을 이끈 경력을 바탕으로 이름을 올렸다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr