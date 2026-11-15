김종민이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'왕을 넘보는 남자들' 특집이 방송된다. / 사진제공=KBS

11살 연하와 결혼한 가수 김종민이 곧 태어날 아들을 위해 국어 공부 중인 근황을 밝힌다.15일 방송되는 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일4')에서는 충청남도 공주로 여행을 떠난 여섯 멤버의 모습이 공개된다.이날 멤버들은 '왕을 넘보는 남자들'이라는 주제로 공주 여행에 나선 가운데, 나태주 시인의 풀꽃 문학관을 방문한다. 본격적인 미션에 앞서 문학관을 둘러보며 '풀꽃', '행복' 등 나태주 시인의 대표 작품을 감상하던 중 김종민이 유독 관심을 보인다.김종민은 "요즘 문학을 안 보는 사람들이 많다"며 아쉬움을 표한다. 이어 "최근에 국어 공부를 하고 있다. 띄어쓰기랑 맞춤법을 배우는 중"이라고 밝혀 멤버들을 놀라게 한다. 이에 이준이 "아들을 위해서?"라고 묻자 김종민은 수줍게 웃으며 긍정적인 반응을 보인다.이때 문학관에서 집필 활동을 이어가고 있는 나태주 시인이 깜짝 등장한다. 예상치 못한 만남에 멤버들이 놀란 가운데, 국어 공부에 한창인 김종민이 나태주 시인과 어떤 대화를 나눌지도 관심을 끈다.이어 멤버들은 문학 작품과 노래 가사에 등장하는 빈칸을 채우는 '신분 골든벨' 미션에 도전한다. 다양한 답변이 쏟아지는 가운데 막내 이기택은 연이은 오답으로 멤버들의 원성을 산다. 특히 이기택은 누구나 익숙하게 알고 있는 동요 관련 문제에서도 정답을 맞히지 못한다. 이를 지켜보던 멤버들은 "쟤 아예 지식이 없어"라며 답답함을 토로해 웃음을 자아낸다.'1박 2일4'는 이날 오후 6시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr