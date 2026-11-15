사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 커다란 리본 블라우스를 입고 우아하면서도 사랑스러운 매력을 드러냈다.문가영은 최근 자신의 인스타그램에 리본 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 문가영은 아이보리색 리본 블라우스를 입고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 목 아래 풍성하게 묶인 리본이 단아한 분위기를 더하는 가운데, 어깨 아래로 길게 늘어뜨린 짙은 갈색 머리와 골드 링 귀걸이가 세련된 스타일을 완성했다. 또렷한 눈매와 도톰한 입술, 갸름한 얼굴선이 어우러져 인형 같은 비주얼을 자랑한다.이어진 사진에서 문가영은 고개를 살짝 기울인 채 은은한 미소를 짓고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 긴 머리카락이 얼굴을 부드럽게 감싸고, 차분한 핑크빛 메이크업이 화사한 미모를 돋보이게 한다.마지막 사진에서 문가영은 거울 옆에 서서 입술을 동그랗게 내밀고 장난스러운 표정을 짓고 있다. 거울에 비친 옆모습과 함께 풍성한 리본 장식이 시선을 끌며 블라우스에 블랙 하의를 매치한 스타일링으로 단정하면서도 여성스러운 분위기를 자아낸다.한편 문가영은 최근 패션 매거진 '코스모폴리탄' 12월호 커버를 장식했다. 공개된 인터뷰에서 문가영은 오랜 배우 생활을 통해 사람을 대하는 태도에 여유가 생겼다고 밝혔으며 영화 '만약에 우리'가 약 250만 관객의 사랑을 받은 데 대한 감사와 애정도 드러냈다.문가영은 오는 2027년 상반기 방송 예정인 tvN 새 드라마 '고래별'에서 주인공 허수아 역을 맡아 시청자들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr