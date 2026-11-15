리센느 미나미 사진=텐아시아 DB

멤버 미나미가 컨디션 난조로 스케줄에 불참한다.소속사 더뮤즈엔터테인먼트는 15일 공식 SNS를 통해 "미나미는 금일 갑작스러운 컨디션 난조 증상을 보여 스케줄에 참석하지 못하게 됐다"고 밝혔다.이어 "갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 너른 양해 부탁드린다"며 "미나미가 다시 건강하게 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.한편 미나미가 속한 리센느는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(이하 ‘MMA2026’)’에서 3관왕에 올랐다. 지난 3일 발매된 미니 4집 '펄스'(PULSE)으로 리센느는 앨범 초동 판매량 60만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다. '더쇼', '쇼챔피언', '쇼! 음악중심' 등에서도 1위를 차지했다.안녕하세요.더뮤즈엔터테인먼트입니다.RESCENE(리센느) 소속 멤버 미나미의 컨디션 상태 및 스케줄 관련 안내드립니다.미나미는 금일 갑작스러운 컨디션 난조 증상을 보여 금일 스케줄에 참석하지 못하게 되었음을 알려드립니다.갑작스러운 소식으로 팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 너른 양해 부탁드립니다.당사는 미나미가 다시 건강하게 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠습니다. 팬 여러분의 따뜻한 격려와 응원 부탁드립니다.감사합니다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr