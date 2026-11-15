사진 = 송강 인스타그램

사진 = 송강 인스타그램

사진 = 송강 인스타그램

사진 = 송강 인스타그램

배우 송강이 세련된 겨울 패션과 조각 같은 비주얼로 시선을 사로잡았다.송강은 최근 자신의 인스타그램에 "로에베"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송강은 계단에 앉아 한쪽 무릎을 세우고 턱을 괸 채 옆을 바라보고 있다. 짙은 회색 코트에 블랙 니트와 와이드 팬츠를 매치한 모습으로 자연스럽게 흐트러진 헤어스타일과 날렵한 턱선이 어우러져 남성적인 매력을 발산한다. 손에 쥔 블랙 가방과 목에 걸친 은색 목걸이도 감각적인 스타일링을 완성했다.이어진 사진에서 송강은 회색 벽돌 건물 앞에 서서 한 손을 바지 주머니에 넣고 은은한 미소를 짓고 있다. 넉넉한 실루엣의 롱코트와 여유롭게 떨어지는 팬츠가 훤칠한 체격을 돋보이게 하며 햇빛을 받은 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 송강은 블랙 가방을 손에 든 채 고개를 살짝 들어 먼 곳을 응시하고 있다. 자연스럽게 넘긴 머리카락 아래로 드러난 높은 콧대와 선명한 얼굴 윤곽이 조각 같은 비주얼을 강조하며 무심한 듯한 표정이 시크한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 송강은 계단 난간에 손을 올린 채 옆으로 고개를 돌리고 있다. 햇살이 비치는 공간에서 풍성한 헤어스타일과 깨끗한 피부, 뚜렷한 옆모습이 돋보이며 블랙 코트와 목걸이의 조화가 세련된 분위기를 자아낸다.이를 본 팬들은 "흐악 숨멎숨멎", "부티 좔좔", "코트 너무 잘 어울려요", "잘생겼어", "내 사랑", "불타오르는 것 같아요" 등의 댓글을 달았다.한편 송강은 로에베 글로벌 앰배서더로 활동하며 패션계에서도 존재감을 드러내고 있다. 지난 10월에는 프랑스 파리에서 열린 로에베 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석해 화제를 모았다. 당시 송강은 자신의 SNS를 통해 현지에서 촬영한 사진을 공개하며 브랜드와의 인연을 이어갔다.송강은 지난 10월 종영한 tvN 드라마 '포핸즈'에서 천재 피아니스트 강비오 역으로 활약했으며 현재 김소현과 호흡을 맞추는 MBC 새 금토드라마 '하얀 스캔들'을 차기작으로 준비하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr