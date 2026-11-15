배우 고경표의 음주운전 사고로 60대 청소업체 직원이 부상을 입은 사실이 확인됐다. / 사진=텐아시아 DB

배우 고경표의 음주운전 사고로 60대 청소업체 직원이 부상을 입은 사실이 확인됐다. 단순 음주운전을 넘어 인명 피해까지 발생한 가운데, 고경표가 출연한 방송 프로그램들도 잇따라 편집에 나서면서 파장이 커지고 있다.15일 연합뉴스TV에 따르면 고경표가 지난 14일 새벽 들이받은 청소차에 타고 있던 60대 직원이 사고 이후 통증을 호소한 것으로 파악됐다.피해자는 서울 마포구청과 용역 계약을 맺은 민간 청소업체 소속 직원이다. 사고 당시 운전석에 앉아 있던 그는 충돌 충격으로 경상을 입었으며, 병원 진료를 받을 예정이다. 외관상 뚜렷한 부상은 없는 것으로 알려졌다. 청소차 역시 일부 파손됐으나 피해 정도가 심각하지는 않은 것으로 전해졌다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 도로에서 작업 중이던 청소차를 들이받았다.신고를 받고 출동한 경찰이 음주 측정을 진행한 결과, 고경표의 혈중알코올농도는 0.150%로 나타났다. 이는 운전면허 취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 수치다. 고경표는 경찰 조사를 받은 뒤 귀가했으며, 경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.사고가 알려진 뒤 소속사 씨엘엔컴퍼니는 공식 입장을 내고 사과했다. 소속사는 "고경표의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 고경표가 자신의 잘못을 인정하고 반성하고 있다고 밝혔다. 이어 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯한 책임을 다하겠다고 전했다. 소속사 역시 같은 일이 반복되지 않도록 배우 관리에 주의를 기울이겠다는 입장이다.방송가에도 불똥이 튀었다. MBC '놀면 뭐하니?'는 고경표의 개인 출연 분량을 삭제하는 긴급 편집을 진행했다. tvN '식스센스: B사이드' 역시 남은 회차에서 고경표의 출연 장면을 최대한 편집하기로 했다.오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬2'와 다음 달 2일 공개 예정인 티빙 '대탈출: 도시괴담'도 대응책을 논의 중인 것으로 알려졌다.고경표는 사고 직후 잘못을 인정하고 사과했지만, 이번 사고로 실제 부상자가 발생한 사실까지 확인되면서 비판을 피하기 어려워졌다. 경찰은 사고 경위와 피해 상황 등을 조사하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr