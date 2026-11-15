사진 = 신예은 인스타그램

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배우 신예은이 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 참석 후 눈부신 드레스 자태를 공개했다.신예은은 최근 자신의 인스타그램에 "MMA🤍🩷"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 신예은은 어깨를 드러낸 아이보리 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 가슴 부분부터 허리까지 섬세하게 잡힌 주름이 우아한 실루엣을 살렸으며 어깨선에 닿는 단정한 단발머리와 반짝이는 드롭 귀걸이가 청순한 매력을 더했다. 신예은은 고개를 살짝 기울이고 은은한 미소를 지으며 사랑스러운 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 신예은은 한쪽 팔을 허리에 두르고 다른 손을 입술 가까이 가져간 채 포즈를 취했다. 또렷한 눈매와 오뚝한 콧날이 돋보이는 가운데, 자연스럽게 흘러내리는 드레스의 주름과 섬세한 목걸이가 고급스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 신예은은 푸른색 휴대전화를 들고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 입술을 살짝 내민 귀여운 표정과 함께 드레스 위로 드러난 목선과 쇄골이 시선을 끌었으며 손가락에 낀 반지와 길게 늘어진 목걸이가 화려함을 더했다.마지막 사진에서 신예은은 카메라 가까이 얼굴을 가져간 채 부드러운 미소를 짓고 있다. 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 단발머리가 얼굴선을 감싸며 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 했다. 은은한 핑크빛 메이크업과 순백의 드레스가 어우러져 청초한 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "여신예은", "너무 예뻐", "공쥬", "너무 이쁘다", "정말 아름다워" 등의 댓글을 달았다.한편 신예은은 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드' 첫날 행사에 시상자로 참석했다. 올해 MMA는 이틀간 개최됐으며 신예은은 배우 려운과 함께 시상 무대에 올라 자리를 빛냈다. 특히 이번 게시물에는 화려한 드레스 차림으로 촬영한 무대 뒤 사진과 셀카가 담겨 팬들의 관심을 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr