사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 '재혼 황후' 속 라스타와는 색다른 매력을 담은 화보를 공개하며 눈길을 끌었다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "cine21 라스타✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 풍성하게 퍼지는 화이트 드레스를 입고 앉아 한 손으로 턱을 받친 채 옆을 바라보고 있다. 어깨를 감싸는 프릴 장식과 은은하게 반짝이는 드레스 상의가 사랑스러운 분위기를 더한다. 허리 아래까지 길게 내려오는 짙은 갈색 웨이브 헤어는 이세영의 청순한 비주얼을 돋보이게 하며, 무릎 위로 늘어진 푸른색과 노란색 꽃 장식이 동화 같은 분위기를 완성한다.이어진 사진에서 이세영은 꽃다발을 한 손에 느슨하게 쥔 채 고개를 살짝 숙이고 있다. 어깨 아래로 내려온 드레스 소매와 가볍게 퍼지는 치마가 여리여리한 실루엣을 강조한다. 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어 사이로 드러난 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 시선을 끌며, 차분한 표정이 특유의 단아한 매력을 한층 살렸다.이를 본 팬들은 "꺄아!! 너무이쁘다아", "곤듀님 등쟝", "너무 예뻐", "이쁘다", "우리 세영이 이뻐", "진짜어쩜이렇게 이뿔까" 등의 댓글을 달았다.이번 사진은 이세영이 영화 주간지 '씨네21' 1582호 커버를 장식하며 선보인 화보와 연결된다. 이세영은 '재혼황후'서 상승을 향한 욕망과 불안정한 내면을 지닌 라스타의 모습에서 벗어나 사랑스럽고 부드러운 분위기를 선보였다. 함한편 이세영은 지난 4일부터 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 황제 소비에슈(주지훈 분)의 총애를 받으며 황실에 파란을 일으키는 라스타 역으로 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr