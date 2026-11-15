사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT) 애니가 편안한 겨울 패션과 장난기 넘치는 일상을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "gettin way too cold"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 브라운 컬러의 복슬복슬한 플리스 재킷에 넉넉한 블랙 팬츠를 매치하고 바닥에 앉아 거울 셀카를 촬영하고 있다. 양쪽 다리를 넓게 벌린 과감한 자세로 한쪽 팔을 높이 들어 올린 애니는 카메라를 향해 눈을 동그랗게 뜨며 귀여운 매력을 드러냈다. 머리를 깔끔하게 올려 묶은 헤어스타일과 투박한 블랙 슈즈가 편안하면서도 개성 있는 겨울 스타일링을 완성했다.이어 공개된 사진에서 애니는 같은 플리스 재킷을 입고 촬영한 셀카 두 장을 메시지 화면 형태로 선보였다. 양팔을 뻗은 채 입술을 삐죽 내민 애니는 커다란 눈망울과 또렷한 이목구비로 시선을 끌었다. 또 다른 셀카에서는 입을 살짝 벌리고 눈을 크게 뜬 표정으로 발랄한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "옷 어디껀지 너무 이쁨", "언니 너무 이뿌자나", "너무 예뻐", "겨울 옷 입은 애니양", "예쁨&귀염요", "사랑해 애니" 등의 댓글을 달았다.특히 애니는 최근 무대 위 강렬한 모습뿐 아니라 패션 화보와 일상 사진을 통해 다양한 스타일을 선보이고 있다. 지난 8일에는 소속사 공식 팬 플랫폼을 통해 패션 매거진 '엘르 코리아' 11월호 스페셜 에디션 화보 비하인드 사진이 공개되기도 했다.한편 애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매했으며, 최근 음악방송과 공연 등 활발한 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr