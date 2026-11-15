방송인 김숙이 대만에서 정지선 셰프의 매니저로 오해받았다고 털어놨다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 김숙이 대만에서 정지선 셰프의 매니저로 오해받았다고 털어놨다. / 사진 제공｜KBS ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

방송인 김숙이 대만에서 정지선 셰프의 매니저로 오해받았다고 털어놨다.15일 방송되는 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 대만 우육면 축제에 참석한 정지선과 김숙의 모습이 공개된다.정지선은 대만 전역의 유명 우육면 식당과 셰프들이 참여하는 축제의 홍보대사로 위촉돼 현장을 찾았다. 정지선이 등장하자 팬들이 손을 흔들며 환호했고, 이를 지켜본 김숙은 현지에서 정지선이 누리는 인기를 실감했다.특히 김숙은 "사람들이 나는 정지선 매니저인 줄 알더라"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 한국에서는 김숙이 정지선보다 방송 경력이 길지만, 대만에서는 오히려 정지선의 동행인으로 여겨진 셈이다.그러나 김숙의 수난은 여기서 끝나지 않았다. 정지선은 축제의 주요 행사인 바쓰 퍼포먼스를 앞두고 김숙에게 설탕을 녹이는 작업을 맡겼다. 바쓰는 뜨거운 설탕 시럽을 활용하는 요리로, 설탕을 태우지 않으면서 적절한 농도를 맞추는 것이 중요하다.갑작스럽게 중책을 맡은 김숙은 시작부터 당황했다. 설탕을 녹이는 과정에서 야외 행사장에 거센 바람까지 불어닥쳤고, 예정된 행사마저 지연되면서 상황은 더욱 어려워졌다. 시간이 흐를수록 설탕 시럽의 색이 짙어지자 김숙은 "지선아, 이거 시커메졌다. 망한 거 같아"라며 정지선에게 도움을 요청했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 전현무 역시 불안감을 감추지 못했다. 그는 "불안해서 못 보겠다. 나 같으면 던지고 뒤로 도망갔어"라고 말했고, 박명수는 "숙아, 그냥 도망가. 귀국해"라며 김숙의 상황에 몰입했다.대만에서 정지선의 매니저로 오해받은 데 이어 수많은 관객 앞에서 요리까지 맡게 된 김숙이 무사히 바쓰 퍼포먼스를 마칠 수 있을지 관심이 모인다.한편 '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다. 지난 방송은 최고 시청률 6.6%를 기록했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr