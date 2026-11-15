배우 김향기가 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 김향기가 친오빠의 어린 시절 모델 활동과 자신의 데뷔 과정을 공개했다. / 사진제공=MBC

배우 김향기가 친오빠의 어린 시절 모델 활동과 자신의 데뷔 과정을 공개했다. 어린이 모델로 활동하던 오빠를 따라다니다 연기할 기회를 얻었다는 그는 오빠가 길거리에서 캐스팅될 만큼 눈에 띄는 외모를 지녔다고 밝혔다.지난 12일 방송된 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈') 373회에는 김향기가 일일 코디로 출연했다. 김향기는 김숙, 양세형과 함께 '숨 쉴 틈이 있는 집'을 주제로 서울 곳곳을 둘러봤다.앞서 김향기는 2003년 네 살의 나이에 광고 모델로 활동을 시작했다. 이후 2006년 영화 '마음이'로 스크린에 데뷔해 올해로 연기 경력 24년 차를 맞았다. 그는 필름과 테이프로 편집하던 시절부터 쪽대본이 흔했던 과거 촬영 현장까지 떠올리며 오랜 연기 생활을 돌아봤다. 김향기는 친오빠가 어린이 모델 출신이라는 사실을 알렸다. 오빠는 길거리에서 캐스팅될 만큼 눈에 띄는 외모를 지녔던 것으로 전해졌다. 김향기 역시 오빠를 따라다니다 작품에 캐스팅됐고, 이를 계기로 영화 '마음이'에 출연하게 됐다고 설명했다.현재 독립해 생활 중이라는 김향기는 실제로 집을 보러 다닌 경험이 없다고 밝혔다. 그는 "유치원 때부터 용인에서 계속 자라 다른 동네에 대한 정보가 없다"며 "독립하면서 오빠와 같은 건물로 나왔고, 이제 2년이 됐다"고 말했다. 김향기는 오는 18일 개봉하는 영화 '옆에서 숨만 쉬어도 좋아'에 대해서도 언급했다. 그는 "전세 사기 피해를 본 커플이 집을 구하는 과정이 담겨 있다"고 소개하며 프로그램의 주제와 작품의 공통점을 짚었다.본격적인 임장에서는 각자의 생활 방식에 맞춰 공간을 활용하는 집들이 소개됐다. 먼저 동대문구 휘경동에서는 패션 유튜버가 거주하는 복층 오피스텔을 찾았다. 전용면적 약 83㎡ 규모로, 약 22㎡의 옥상에는 텃밭과 화분을 마련해 셀러리와 양상추, 깻잎 등을 재배하고 있었다.강남구 수서동에서는 대모산이 내려다보이는 펜트하우스가 소개됐다. 공급면적 약 140㎡, 전용면적 약 102㎡ 규모로 매매가는 31억 원이었다. 집 내부에는 옷방과 다용도실을 분리한 공간이 있었으며, 베란다 두 곳을 휴식 공간으로 활용하고 있었다.은평구 응암동에서는 집주인과 세입자가 한 건물에 거주하는 단독주택을 둘러봤다. 보증금 500만 원에 월세 40만 원으로, 방 두 개와 화장실, 거실, 주방 등을 갖췄다. 옥상에는 작은 휴식 공간도 마련돼 있었다.마지막으로 강북구 수유동에서는 가구 브랜드 대표가 거주하는 단독주택을 찾았다. 집주인은 자신이 디자인한 가구를 집 안에 배치하고, 예약 방문객을 대상으로 제품을 소개하는 '쇼홈(Show Home)'을 운영하고 있었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr