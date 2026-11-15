영화 '명량'으로 1761만 관객을 동원한 김한민 감독(57)이 결혼한다. / 사진=텐아시아 DB, SNS

영화 '명량'으로 1761만 관객을 동원한 김한민 감독(57)이 결혼한다. 신부는 15세 연하의 판소리 명창 이소영으로, 두 사람은 일반적인 결혼식 대신 파티 형식으로 부부의 연을 맺는다.15일 영화계에 따르면 김한민 감독은 이날 서울 용산구의 한 호텔에서 이소영 명창과 결혼식을 올린다. 예식은 정형화된 절차에서 벗어나 가까운 지인들과 함께하는 파티 형식으로 진행될 예정이다.김한민 감독은 1969년생으로, 2007년 영화 '극락도 살인사건'을 통해 장편 상업영화 감독으로 데뷔했다. 이후 '최종병기 활'을 흥행시키며 주목받았고, 2014년 개봉한 '명량'으로 한국 영화 흥행 역사를 새로 썼다.'명량'은 1761만 명의 관객을 동원하며 역대 국내 박스오피스 1위에 올랐다. 개봉 12년이 지난 현재까지도 이 기록은 깨지지 않았다. 김한민 감독은 이후 '한산: 용의 출현', '노량: 죽음의 바다'를 선보이며 이순신 3부작을 완성했다.15세 연하의 신부 이소영은 국악계에서 실력을 인정받은 명창이다. 2024년 제51회 춘향국악대전에서 대통령상을 받았으며, 올해 남도민요경창대회에서도 대통령상을 수상했다. 국가무형유산 진도씻김굿 전수자로 활동하며 전통음악 계승에도 힘쓰고 있다.최근에는 몰도바 국립극장 초청 소리극에 참여하는 등 해외 무대로도 활동 영역을 넓혔다. 영화와 국악이라는 서로 다른 분야에서 활동해 온 두 사람이 부부가 된다는 점에서도 눈길을 끈다.김한민 감독은 결혼 이후에도 작품 활동을 이어간다. 현재 박보검, 주원, 정재영, 이선빈 등이 출연하는 영화 '칼: 고두막한의 검'의 후반 작업을 진행하고 있다.'칼: 고두막한의 검'은 고구려 패망 직후 기억을 잃고 노예가 된 남자가 전설의 검을 건 검투 대회에 뛰어들면서 벌어지는 이야기를 그린 액션 사극이다. 오는 2027년 여름 개봉을 목표로 하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr