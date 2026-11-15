배우 김광규가 28년 만에 서울에 내 집을 마련했다./ 사진=텐아시아 DB

배우 김광규가 28년 만에 서울에 내 집을 마련했다./ 사진=SBS ‘미운 우리 새끼’

배우 김광규(58)가 28년 만에 서울에 내 집을 마련했다.15일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 김광규가 인천 송도를 떠나 서울 연희동에 마련한 새집과 이사 후 달라진 일상이 공개된다.최근 진행된 녹화에서 김광규는 28년 만에 서울에 자가를 마련했다고 밝혔다. 새로운 '미우새 아들'로 합류한 그는 깔끔하게 꾸며진 연희동 아파트를 처음으로 선보였다. 집 안 곳곳에는 김광규만의 독특한 취향과 생활 습관이 고스란히 담겨 있었다. 이를 지켜보던 모벤져스는 "결혼을 해야 되는데…"라며 안타까워했다.김광규는 새집에서도 자기 관리에 열중했다. 각종 기기를 동원해 두피와 피부를 관리하며 혼자만의 시간을 보낸 것. 그러나 평화롭던 일상은 오래가지 않았다. TV 리모컨이 고장 나는가 하면 아무도 건드리지 않은 TV가 저절로 켜지는 등 기이한 현상이 연이어 발생했다. 예상치 못한 상황에 스튜디오 역시 술렁였다는 후문이다.이날 김광규에게는 또 다른 뜻밖의 만남이 기다리고 있었다. 집 밖으로 나온 그에게 같은 아파트 다른 동에 거주하는 이웃 주민이 반갑게 인사를 건넨 것. 해당 주민은 김광규에게 동네 구경을 제안하며 남다른 친분을 드러냈다.특히 두 사람은 생활 습관부터 취향까지 놀라울 정도로 닮아 있었다. 마치 오래 함께 살아온 부부를 연상케 하는 모습에 스튜디오에서는 "이건 운명이에요", "드디어 짝을 찾았네요"라는 반응이 쏟아졌다.신동엽 역시 두 사람의 모습을 지켜보다 "저러다 같이 살겠다"며 감탄했다. 과연 김광규와 남다른 공통점을 자랑하는 이웃 주민의 정체가 누구일지 관심이 쏠린다.한편 김광규의 연희동 새집과 특별한 이웃주민의 정체는 이날 오후 9시 방송되는 '미우새'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr