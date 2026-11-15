사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

사진 = 윈터 인스타그램

그룹 에스파 윈터가 화려한 비주얼로 시선을 사로잡은 가운데 빅뱅 지드래곤의 '좋아요'까지 화제를 모았다.윈터는 최근 자신의 인스타그램에 날개 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 윈터는 검은색 배경 앞에서 화이트 롱드레스를 입고 양손을 허리에 올린 채 포즈를 취하고 있다. 가느다란 어깨끈과 가슴 부분에 부드럽게 주름이 잡힌 드레스는 윈터의 가녀린 어깨선과 잘록한 허리 라인을 강조한다. 밝은 금발을 느슨하게 묶어 올린 헤어스타일과 은은한 액세서리가 어우러져 우아하면서도 고혹적인 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 윈터는 의자에 앉아 두 손을 무릎 위에 올리고 카메라를 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 코르셋 형태의 상의와 자연스럽게 흘러내리는 긴 치마가 늘씬한 실루엣을 돋보이게 한다. 얼굴 옆으로 흘러내린 금발과 또렷한 눈매, 차분한 표정이 어우러지며 인형 같은 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서 윈터는 긴 금발을 늘어뜨린 채 무대 뒤편 계단에서 손가락으로 브이(V) 포즈를 취하고 있다. 깃털 장식이 돋보이는 화이트 상의와 짧은 스커트는 잘록한 허리와 복부 라인을 드러내며 화려한 무대 의상의 매력을 살렸다. 한쪽 눈가에 장식된 헤드셋 마이크와 밝은 미소가 윈터의 사랑스러운 매력을 더한다.특히 이번 게시물에는 빅뱅 지드래곤이 '좋아요'를 누른 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 지드래곤은 지난 8월 에픽하이의 유튜브 콘텐츠에 출연해 SNS 게시물에 '좋아요'를 누르는 기준에 대해 "저 그냥 좋으면 누른다"고 밝힌 바 있다.윈터가 공개한 화이트 드레스는 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' 레드카펫에서 선보인 의상이다. 에스파는 '올해의 글로벌-K 아티스트'와 '글로벌 톱10'을 수상하며 2관왕에 올랐다. 특히 '올해의 글로벌-K 아티스트' 부문 초대 수상자로 이름을 올린 에스파를 대표해 윈터는 팬들에게 감사 인사를 전하며 "내년도 그 다음도 많이 기대해 달라"고 말했다.한편 윈터가 속한 에스파는 월드투어를 통해 글로벌 팬들과 만남을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr