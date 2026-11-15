사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

사진 = 강소라 인스타그램

배우 강소라가 한층 화려해진 비주얼을 공개했다.강소라는 최근 자신의 인스타그램에 "Mma 2026 시상 잘 하고 왔습니다♡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강소라는 화이트 의상을 입고 카메라를 향해 은은한 미소를 짓고 있다. 긴 생머리를 단정하게 넘긴 헤어스타일에 길게 늘어지는 귀걸이를 매치해 우아한 분위기를 자아냈으며 또렷한 눈매와 매끈한 피부가 돋보이는 얼굴을 가까이 담아 시선을 끈다.이어진 사진에서 강소라는 화이트 재킷을 입고 고개를 옆으로 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 한쪽으로 쏟아지는 긴 머리와 부드러운 미소가 어우러져 세련된 매력을 드러냈다. 특히 얼굴을 가까이 담은 구도에서 한층 선명해 보이는 이목구비와 화사한 메이크업이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 강소라는 같은 자세로 입을 살짝 벌린 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 풍성하게 내려오는 긴 머리와 화이트 재킷의 깔끔한 실루엣이 조화를 이루며 큰 눈과 또렷한 얼굴선이 돋보인다.마지막 사진에서 강소라는 헤어와 메이크업을 손질받는 도중 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 머리를 뒤로 넘긴 단정한 스타일에 길게 뻗은 속눈썹과 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 화려하면서도 청초한 미모를 완성했다.이를 본 팬들은 "예쁘더라", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "시상식 잘 봤어요", "예쁨", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.강소라는 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA 2026)' 첫날 시상자로 참석했다. 강소라는 시상식 이후 공개한 셀카를 통해 화려한 메이크업과 단정한 화이트 스타일링을 선보이며 평소와는 사뭇 다른 분위기의 비주얼로 눈길을 끌었다.강소라는 이번 'MMA 2026' 시상자로 무대에 오른 데 이어 SNS를 통해 팬들과 근황을 공유하며 소통을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr