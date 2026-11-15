사진 = 박지현 인스타그램

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사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

'하트시그널3' 출신 박지현이 출산 후 가을 나들이를 즐기는 근황을 공개했다.박지현은 최근 자신의 인스타그램에 "알록달록 단풍구경도 하고요 🍁🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박지현은 거울 앞에서 휴대전화를 들고 셀카를 촬영하고 있다. 아이보리색 상하의에 부드러운 베이지색 카디건을 걸친 박지현은 작은 크림색 숄더백으로 포인트를 더해 포근하면서도 단정한 스타일을 완성했다. 어깨 아래로 내려오는 검은 생머리와 수수한 메이크업이 어우러져 청순한 미모를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 박지현은 나무 기둥에 기대어 팔짱을 낀 채 옆을 바라보고 있다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리와 은은한 미소가 차분한 분위기를 자아내며, 여유로운 핏의 카디건과 아이보리색 팬츠가 편안하면서도 세련된 매력을 더한다.또 다른 사진에서 박지현은 유리문 앞에 서서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 한쪽 팔을 가볍게 감싸고 다른 손에는 작은 가방을 든 모습으로, 밝은 미소와 또렷한 이목구비가 눈길을 끈다. 따뜻한 색감의 실내 공간과 부드러운 의상이 조화를 이루며 사랑스러운 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 박지현은 디저트가 진열된 쇼케이스 앞에 서서 진열된 빵을 바라보고 있다. 양손을 카운터에 가볍게 올린 채 옆모습을 드러낸 박지현은 자연스럽게 내려오는 긴 생머리와 깔끔한 옷차림으로 단아한 매력을 보여준다.이를 본 팬들은 "여전히 햇살같아요", "항상 행복하세요", "너무 예뻐", "넘 예뿌심", "너어무 예쁘세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.앞서 박지현은 지난 10월 첫아들을 출산했다는 소식을 직접 전하며 아기와 자신 모두 건강하게 회복 중이라고 밝혔다.한편 박지현은 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연해 얼굴을 알렸으며 방송 당시 '몰표녀'로 인기를 누렸다. 박지현은 현재 인플루언서로 활동하면서 SNS를 통해 출산 이후의 일상과 근황을 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr