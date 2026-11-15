가수 서인영이 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 서인영이 유튜브 채널 운영을 중단할 수도 있다는 농담을 했다. / 사진제공=TEO

가수 서인영이 유튜브 채널 운영을 중단할 수도 있다는 농담을 했다. 지난 3월 '개과천선 서인영'을 개설하며 활동을 재개한 지 약 8개월 만이다. 오는 12월 재혼을 앞둔 그는 고된 산행에 지친 나머지 "유튜브 접어야 할 거 같아"라고 말해 웃음을 안겼다.오는 20일 공개되는 TEO 제작 예능 '산독기 프로젝트'에는 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이 출연한다. 네 사람이 전국 각지의 자연을 찾아 하이킹과 트레일 러닝, 백패킹 등 다양한 야외 활동에 도전하는 프로그램이다.메인 예고편에는 첫 번째 정기 모임을 위해 모인 네 사람의 모습이 담겼다. 이들은 프로젝트에 참여하는 각오를 다지며 선서에 나섰고, 서인영은 "기세로 눌러버려"라며 자신감을 보였다. 첫 번째 산행 장소는 불암산이었다. 호기롭게 등산을 시작한 멤버들은 예상보다 가파른 코스에 당황했다. 이들은 "이게 어떻게 산이야?", "암벽 등반이잖아"라며 힘겨워했다.서인영은 밧줄을 잡고 암벽 구간을 오르는가 하면, 손과 발을 모두 사용해 산길을 이동했다. 홍진경 역시 "올라오면서 너무 살고 싶은 거야"라며 당시 상황을 설명했다. 서인영은 "나 그냥 끝내고 유튜브 접어야 할 거 같아"라고 농담하며 지친 기색을 내비쳤다. 앞서 서인영은 지난 3월 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하고 약 10년 만에 연예계 활동을 재개했다. 해당 채널을 통해 자신의 일상과 근황을 공개해 왔다. 또한 12월 사업가와 재혼하는 것으로 알려졌다.산행이 이어지면서 멤버들의 반응도 엇갈렸다. 일부는 체력적으로 어려움을 겪었지만, 이연은 오히려 활발하게 산을 오르며 에너지를 보였다. 이를 지켜본 이선빈은 "연이 같은 애가 독한 거예요"라고 말했다. 이연은 "이건 독기 빼는 게 아니라 독기 풀충전이다"라며 예상과 달랐던 산행 소감을 전했다. 첫 번째 모임부터 험난한 코스를 마주한 네 사람이 무사히 산행을 마칠 수 있을지 관심이 커진다.'산독기 프로젝트'는 오는 20일 넷플릭스를 통해 전편 공개된다. 이후 다른 플랫폼에서도 순차적으로 선보일 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr