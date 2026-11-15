/사진제공= 그리드엔터테인먼트

그룹 더보이즈(THE BOYZ) 멤버 에릭이 데뷔 후 처음으로 국내에서 단독 팬미팅을 개최했다.에릭(손영재)은 지난 14일 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 열었다. 행사는 오후 2시와 7시 두 차례 진행됐고 두 회차 모두 예매 시작과 동시에 전석 매진됐다.이번 팬미팅은 에릭이 평소 즐겨 봤던 드라마 '꽃보다 남자'를 주제로 구성됐다. 에릭은 드라마 속 유명 대사를 말한 뒤 OST '파라다이스(Paradise)'를 부르며 무대에 등장했다. 이후 드라마의 등장인물과 설정을 활용한 토크 코너를 진행했다. 팬들이 미리 보낸 질문에 답하며 자신의 근황을 전하는 시간도 가졌다.행사 중반에는 드라마 OST '내 머리가 나빠서'와 'Stand By Me'(스탠 바이 미)가 흘러나왔다. 에릭은 노래에 맞춰 객석 사이를 이동하며 팬들과 가까이에서 소통했다. 팬들이 요청한 챌린지를 선보이는 '손영재 챌린지 연말결산' 코너에도 참여했다. 대형 젠가를 이용한 게임 등 관객과 함께하는 프로그램도 진행했다.에릭은 여러 아티스트의 곡을 활용한 공연도 준비했다. 팝스타 저스틴 비버의 'Confident'(컨피던트)에 맞춰 댄스 퍼포먼스를 펼쳤다. 회차별로 다른 노래를 부르기도 했다. 오후 2시 공연에서는 콜드의 'Your Dog Loves You'(유어 도그 러브스 유)를, 오후 7시 공연에서는 뱀키의 '여기저기거기'를 가창했다.앙코르에서는 걸그룹의 노래를 활용한 댄스 커버 무대를 선보였다. 그룹 하츠투하츠의 'RUDE!'(루드)와 아일릿의 '체포하겠어'에 맞춰 안무를 소화했다.더보이즈 멤버들도 팬미팅에 참석해 에릭과 함께 무대에 올랐다. 첫 번째 공연에는 현재와 큐가, 두 번째 공연에는 제이콥과 주연이 방문했다.이들은 에릭과 함께 더보이즈의 대표곡을 메들리로 공연했다. 데뷔곡 '소년'을 비롯해 '화이트', '지킬게', 'Salty'(솔티), 'Nectar'(넥타), 'Breaking Dawn'(브레이킹 던), 'Checkmate'(체크메이트) 등이 무대에 포함됐다. 공연마다 곡 구성을 다르게 준비해 각각 다른 무대를 선보였다.이번 팬미팅은 에릭이 11월 동안 진행한 프로젝트 '더비 페스타'(The Baby Pink Code: THE B Festa by ERIC)의 마지막 일정이기도 했다.에릭은 앞서 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동 CCCS 한남 2층에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'(베이비 핑크 레터 익스히비션)을 개최했다. 사진전에 이어 단독 팬미팅까지 진행하며 팬들을 만났다.한편 에릭이 속한 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 단독 콘서트 '제너레이션 Ⅲ'(ZENERATION Ⅲ)를 개최한다. 총 나흘간 공연을 이어갈 예정이다.에릭은 내년 1월 첫 솔로 앨범 발매도 준비하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr