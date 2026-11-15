사진 = 오윤아 인스타그램
사진 = 오윤아 인스타그램
배우 오윤아가 연극 '러브레터'를 관람한 뒤 감탄을 전하며 근황을 공개했다.

오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "와 정말 진정 연기 신이 되셨다는...러브레터 연극💕💕 부부의 멋진 연기 최고에요 !! 🙏꼭 보세요 ~!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 오윤아는 연극 '러브레터' 포스터가 빼곡하게 붙어 있는 벽 앞에서 양손을 들어 올린 채 포즈를 취하고 있다. 베이지색 골지 터틀넥 니트에 짙은 회색 와이드 데님 팬츠를 매치한 오윤아는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 환한 미소를 지으며 세련된 캐주얼 스타일을 선보였다. 양손바닥을 위로 향하게 펼쳐 포스터를 소개하는 듯한 포즈가 눈길을 끈다.
사진 = 오윤아 인스타그램
사진 = 오윤아 인스타그램
이어진 사진에서 오윤아는 양손을 허리 부근에 가볍게 얹고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 니트와 여유로운 핏의 데님 팬츠가 어우러져 늘씬한 실루엣을 드러냈으며 살짝 고개를 숙인 채 부드러운 표정을 짓는 모습에서 자연스러운 매력이 돋보인다. 오윤아는 하희라, 최수종과 함께 사진을 찍기도 했다.

이를 본 팬들은 "요즘 행복해 보이셔서 넘 보기 좋네요", "항상 응원해요", "너무 예뻐", "이뻐용", "윤아님이쁘세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.

오윤아가 관람한 연극 '러브레터'는 최수종과 하희라 부부가 데뷔 이후 처음으로 같은 연극 무대에 오른 작품이다.

한편 오윤아는 지난 7월 4세 연하의 비연예인과 혼인신고를 마쳤다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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