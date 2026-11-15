사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 연극 '러브레터'를 관람한 뒤 감탄을 전하며 근황을 공개했다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "와 정말 진정 연기 신이 되셨다는...러브레터 연극💕💕 부부의 멋진 연기 최고에요 !! 🙏꼭 보세요 ~!!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 연극 '러브레터' 포스터가 빼곡하게 붙어 있는 벽 앞에서 양손을 들어 올린 채 포즈를 취하고 있다. 베이지색 골지 터틀넥 니트에 짙은 회색 와이드 데님 팬츠를 매치한 오윤아는 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 환한 미소를 지으며 세련된 캐주얼 스타일을 선보였다. 양손바닥을 위로 향하게 펼쳐 포스터를 소개하는 듯한 포즈가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 오윤아는 양손을 허리 부근에 가볍게 얹고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 니트와 여유로운 핏의 데님 팬츠가 어우러져 늘씬한 실루엣을 드러냈으며 살짝 고개를 숙인 채 부드러운 표정을 짓는 모습에서 자연스러운 매력이 돋보인다. 오윤아는 하희라, 최수종과 함께 사진을 찍기도 했다.이를 본 팬들은 "요즘 행복해 보이셔서 넘 보기 좋네요", "항상 응원해요", "너무 예뻐", "이뻐용", "윤아님이쁘세요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.오윤아가 관람한 연극 '러브레터'는 최수종과 하희라 부부가 데뷔 이후 처음으로 같은 연극 무대에 오른 작품이다.한편 오윤아는 지난 7월 4세 연하의 비연예인과 혼인신고를 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr