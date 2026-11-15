배우 고경표가 음주운전 사고로 방송가에서 잇따라 편집 대상에 오른 가운데, 약 1년 8개월 전 한 예능 프로그램에서 들었던 사주풀이가 다시 주목받고 있다./ 사진=텐아시아 DB

배우 고경표가 음주운전 사고로 방송가에서 잇따라 편집 대상에 오른 가운데, 약 1년 8개월 전 한 예능 프로그램에서 들었던 사주풀이가 다시 주목받고 있다. / 사진=tvN '식스센스'

배우 고경표가 음주운전 사고로 방송가에서 잇따라 편집 대상에 오른 가운데, 약 1년 8개월 전 한 예능 프로그램에서 들었던 사주풀이가 다시 주목받고 있다.지난해 3월 방송된 tvN '식스센스: 시티투어'에서는 고경표가 철권 프로게이머 출신 무속인 강성호에게 사주를 보는 모습이 공개됐다.당시 강성호는 고경표에게 "항상 그게 있다. 사주에 살이 있다"고 말했다. 고경표가 "다이어트를 하라는 건가요?"라고 되묻자, 강성호는 "그 살 말고, 우리가 살기 있다고 할 때 그런 살이다"라고 설명했다. 이어 강성호는 "항상 내가 무엇을 크게 얻으려고 할 때 일이 생겨서 그걸 못 받게 된다. 항상 아쉬운 것들이 나온다"고 풀이했다. 그러면서 "그래서 말을 조심하셔야 한다. 그냥 입을 다무셔야 한다. 항상 조용히 가만히 있어야 한다"고 조언했다.법적인 문제도 언급했다. 강성호는 "올해는 살짝 관재가 있다. 법적인 문제가 생길 수가 있다"며 "2월까지만 좀 조심하셔야 한다"고 당부했다. 방송에는 '2025년 고경표 점사, 입조심 췌장조심 이동수조심 이것저것 다 조심'이라는 자막이 등장하기도 했다.당시에는 고경표의 능청스러운 반응과 함께 웃고 넘겼던 장면이지만, 음주운전 사고 이후 다시 회자되고 있다. 다만 해당 사주풀이는 2025년을 대상으로 한 것으로, 올해 발생한 사고를 직접 예견한 것은 아니다.고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 경찰의 음주 측정 결과 혈중알코올농도는 면허취소 수준으로 확인됐다.소속사 씨엘엔컴퍼니는 "음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "고경표는 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 음주운전이라는 잘못의 심각성을 무겁게 받아들이고 있으며, 향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 밝혔다.사고 이후 고경표가 출연 중인 예능 프로그램들은 잇따라 편집에 나섰다. MBC '놀면 뭐하니?'는 지난 14일 방송에서 고경표의 출연 분량을 최대한 덜어냈다. 고경표는 '95 서울가요제' 최종 합격자 18인에 이름을 올렸지만, 방송에서는 그의 모습을 거의 찾아볼 수 없었다.tvN '식스센스: B사이드' 역시 15일 방송과 다음 주 최종회에서 고경표의 출연 장면을 최소화하기로 했다. 게스트로 녹화를 마친 '놀라운 토요일'도 편집을 예고했다.오는 12월 2일 공개되는 티빙 '대탈출: 도시괴담' 역시 고경표의 노출 분량을 조정할 방침이다. 다만 프로그램 특성상 편집에 한계가 있을 수 있다는 입장이다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 tvN '보검 매직컬 2'에도 고경표가 출연할 예정이어서 후속 조치에 관심이 쏠린다. 오는 21일 서울 성암아트홀에서 열릴 예정이던 단독 팬미팅 '2026 고경표 팬미팅: 나우 경표 나이트'도 취소됐다.무속인이 언급했던 "항상 내가 무엇을 크게 얻으려고 할 때 일이 생겨서 그걸 못 받게 된다"는 말은 여러 프로그램과 팬미팅 일정에 차질이 생긴 현재 상황과 맞물려 다시 회자되고 있다. 그러나 고경표가 방송에서 사라지게 된 이유는 사주에 나온 '살' 때문이 아니라 스스로 저지른 음주운전이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr