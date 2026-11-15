배우 허남준이 일본 나고야 팬미팅 현장에서 촬영한 사진을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.
허남준은 최근 자신의 인스타그램에 "🏍️📸 in NAGOYA"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 허남준은 검은색 의상을 입고 테이블 위에 놓인 빵과 함께 셀카를 촬영하고 있다. 카메라 가까이 얼굴을 가져간 허남준은 한 손에 녹색과 흰색 포장지를 든 채 입가에 살짝 물고 장난스러운 포즈를 취했다. 이마 위로 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락 사이로 커다란 눈망울과 뚜렷한 이목구비가 드러나며 훈훈한 비주얼을 완성했다. 이어진 사진에서 허남준은 베이지색 니트에 청바지를 매치한 편안한 차림으로 무대 뒤편에 서 있다. 한쪽 손을 귀에 가져다 댄 허남준은 입을 살짝 벌린 채 아래쪽을 바라보고 있으며 자연스럽게 떨어지는 니트와 단정한 헤어스타일이 부드러운 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 허남준은 회색 몸판에 짙은 회색 소매가 더해진 래글런 티셔츠와 청바지를 입고 포즈를 취했다. 양손을 허리 뒤쪽에 둔 채 고개를 살짝 돌린 허남준은 은은한 미소와 날렵한 턱선으로 시선을 끈다. 뒤편에는 'HEO'S NEXT?' 나고야 팬미팅 포스터가 나란히 붙어 있어 공연 현장의 분위기를 전한다.
마지막 사진에서 허남준은 같은 의상을 입고 옆쪽으로 시선을 돌리며 자연스러운 모습을 보여준다. 살짝 고개를 든 자세와 옆얼굴을 따라 드러나는 선명한 턱선이 눈길을 끌며 꾸미지 않은 듯한 캐주얼 스타일링 속에서도 모델 같은 분위기를 자아냈다. 이를 본 팬들은 "당신 뭐 이제 아이돌까지 하기로 한 거냐", "셀카 실력 왜 느는건데요 오빠", "너무 좋아해요", "드디어 휴대폰 제 기능 시작", "고마워 사랑해", "오빠 너무너무 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
허남준은 일본 나고야의 니테라 일본특수도업 시민회관 포레스트홀에서 '2026 HEO NAM JUN FANMEETING <HEO'S NEXT?> in NAGOYA'를 개최했다. 지난 10월 도쿄 공연에 이어 나고야에서도 현지 팬들과 만난 허남준은 공연 종료 후 관객 전원을 대상으로 한 배웅회까지 마련하며 특별한 시간을 가졌다.
한편 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 대세 배우로 입지를 다진 허남준은 1993년생으로 33세이며 SBS '멋진 신세계'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 허남준의 차기작은 tvN '고래별'이다. 허남준은 오는 2027년 1월 24일 일본 도쿄에서 현지 팬들과 다시 만날 예정이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
허남준은 최근 자신의 인스타그램에 "🏍️📸 in NAGOYA"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.
공개된 사진 속 허남준은 검은색 의상을 입고 테이블 위에 놓인 빵과 함께 셀카를 촬영하고 있다. 카메라 가까이 얼굴을 가져간 허남준은 한 손에 녹색과 흰색 포장지를 든 채 입가에 살짝 물고 장난스러운 포즈를 취했다. 이마 위로 자연스럽게 흘러내린 검은 머리카락 사이로 커다란 눈망울과 뚜렷한 이목구비가 드러나며 훈훈한 비주얼을 완성했다. 이어진 사진에서 허남준은 베이지색 니트에 청바지를 매치한 편안한 차림으로 무대 뒤편에 서 있다. 한쪽 손을 귀에 가져다 댄 허남준은 입을 살짝 벌린 채 아래쪽을 바라보고 있으며 자연스럽게 떨어지는 니트와 단정한 헤어스타일이 부드러운 분위기를 더한다. 또 다른 사진에서 허남준은 회색 몸판에 짙은 회색 소매가 더해진 래글런 티셔츠와 청바지를 입고 포즈를 취했다. 양손을 허리 뒤쪽에 둔 채 고개를 살짝 돌린 허남준은 은은한 미소와 날렵한 턱선으로 시선을 끈다. 뒤편에는 'HEO'S NEXT?' 나고야 팬미팅 포스터가 나란히 붙어 있어 공연 현장의 분위기를 전한다.
마지막 사진에서 허남준은 같은 의상을 입고 옆쪽으로 시선을 돌리며 자연스러운 모습을 보여준다. 살짝 고개를 든 자세와 옆얼굴을 따라 드러나는 선명한 턱선이 눈길을 끌며 꾸미지 않은 듯한 캐주얼 스타일링 속에서도 모델 같은 분위기를 자아냈다. 이를 본 팬들은 "당신 뭐 이제 아이돌까지 하기로 한 거냐", "셀카 실력 왜 느는건데요 오빠", "너무 좋아해요", "드디어 휴대폰 제 기능 시작", "고마워 사랑해", "오빠 너무너무 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
허남준은 일본 나고야의 니테라 일본특수도업 시민회관 포레스트홀에서 '2026 HEO NAM JUN FANMEETING <HEO'S NEXT?> in NAGOYA'를 개최했다. 지난 10월 도쿄 공연에 이어 나고야에서도 현지 팬들과 만난 허남준은 공연 종료 후 관객 전원을 대상으로 한 배웅회까지 마련하며 특별한 시간을 가졌다.
한편 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 차세계 역을 맡아 대세 배우로 입지를 다진 허남준은 1993년생으로 33세이며 SBS '멋진 신세계'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 허남준의 차기작은 tvN '고래별'이다. 허남준은 오는 2027년 1월 24일 일본 도쿄에서 현지 팬들과 다시 만날 예정이다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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