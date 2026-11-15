배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다./ 사진=텐아시아 DB

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다. / 사진=MBC '뉴스데스크'

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다. / 사진=MBC '뉴스데스크'

배우 고경표가 만취 상태로 운전하다 청소차를 들이받은 가운데, 사고 직후 자신의 차량부터 살피는 모습이 CCTV에 포착됐다.지난 14일 MBC '뉴스데스크'는 고경표의 음주운전 사고 당시 상황이 담긴 CCTV 영상을 공개했다.영상에는 검은색 차량이 도로를 지나가자 환경미화원이 황급히 뒤를 쫓아 달려가는 모습이 담겼다. 이후 차량을 세운 고경표는 운전석에서 내려 자신의 차를 둘러보며 파손된 부분을 확인하는 듯한 행동을 보였다.또 다른 CCTV에서는 고경표가 바지 주머니에 손을 넣은 채 비틀거리는 걸음으로 이동하는 모습이 포착됐다. 휴대전화를 귀에 대고 누군가와 통화하는 장면도 담겼다.특히 경찰이 현장에 도착한 뒤 고경표가 손에 들고 있던 물건을 외투 안으로 넣는 듯한 모습도 공개됐다. 다만 해당 물건의 정체는 확인되지 않았으며, 고경표가 의도적으로 무언가를 숨기려 했는지도 밝혀지지 않았다.사고 직후 환경미화원이 차량을 뒤쫓는 모습과 고경표가 자신의 차를 살피는 장면이 연이어 공개되면서 그의 대처에도 관심이 쏠리고 있다. 다만 CCTV에 담긴 일부 장면만으로 고경표가 피해자의 상태를 전혀 확인하지 않았다고 단정할 수는 없다.앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 승용차를 운전하다 작업 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150%로 전해졌다. 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 알려졌다.소속사 씨엘엔컴퍼니는 "고경표 배우의 음주운전 사고로 피해를 입으신 분들께 깊이 사과드린다"며 "고경표 배우를 믿고 응원해 주신 모든 분께도 실망과 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "고경표 배우는 자신의 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다"며 "향후 내려지는 처분을 겸허히 받아들이고 피해 회복을 비롯해 그에 따른 책임을 다하겠다"고 전했다.고경표가 과거 교통사고 예방 홍보대사로 활동했던 이력도 재조명됐다. 그는 2023년 한국도로교통공단 홍보대사로 위촉돼 "많은 분들이 운전 실력은 속도가 아니라 안전이라는 것을 꼭 유념해주셨으면 좋겠다"고 당부했다.당시 안전운전 캠페인에서는 "여러분, 음주운전도 안 되고 과속운전도 안 된다"며 음주운전 예방을 직접 강조하기도 했다. 불과 3년 전 음주운전의 위험성을 알렸던 당사자가 만취 운전으로 사고를 낸 셈이다.방송가에도 비상이 걸렸다. MBC '놀면 뭐하니?'는 지난 14일 방송에서 고경표의 출연 분량을 대폭 삭제했다. tvN '식스센스: B사이드' 역시 15일 방송과 다음 주 최종회에서 고경표의 모습을 최대한 편집할 방침이다.게스트로 녹화를 마친 tvN '놀라운 토요일'도 편집을 예고했다. 오는 29일 첫 방송을 앞둔 '보검 매직컬 2'와 다음 달 2일 공개되는 티빙 '대탈출: 도시괴담' 역시 고경표의 음주운전으로 제작진의 부담이 커진 상황이다. 오는 21일 개최할 예정이던 단독 팬미팅도 취소됐다.음주운전 사실이 알려진 지 하루 만에 방송 출연과 팬미팅 일정에 잇따라 차질이 생긴 데 이어 사고 당시 CCTV까지 공개됐다. 특히 과거 안전운전을 당부했던 발언과 상반된 행동이 드러나면서 고경표를 향한 비판은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr