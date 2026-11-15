/사진=유튜브 채널 '멜론 Melon' 캡처

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그룹 아이오아이(I.O.I)가 데뷔 10주년을 맞아 진행한 완전체 활동을 마무리하며 팬들에게 재회를 약속했다.아이오아이는 지난 14일 오후 서울 구로구 고척스카이돔에서 개최된 '2026 멜론뮤직어워드'(2026 MMA)에서 '베스트 뮤직 스타일'과 'TOP10' 부문을 수상했다.아이오아이는 데뷔 10주년인 올해 5월 신곡 '갑자기'를 발매하고 약 10년 만에 완전체 활동을 재개했다. 오랜만에 함께 선보인 곡은 국내 음원 차트에서 성과를 거두며 팬들의 관심을 받았다.이날 수상 소감은 임나영이 먼저 전했다. 그는 "뜻깊은 상을 받게 돼서 영광"이라며 "'갑자기'로 많은 사랑을 받아서 행복했다. 시상식 때 꼭 불러보고 싶었는데, 앙둥이들(팬덤명) 너무 사랑하고 보고 싶다. 감사하다"고 말했다.임나영은 이어 멤버들의 소속사 관계자들과 '갑자기' 제작에 참여한 쿠시, 비비안 등에게 고마움을 나타냈다. 10년 동안 아이오아이를 기다려준 팬들에게도 감사를 전했다. 멤버들과 다시 활동할 수 있었기에 이번 프로젝트가 더욱 뜻깊었다는 소감도 덧붙였다.최유정은 이날 공연을 끝으로 데뷔 10주년을 기념한 완전체 프로젝트가 종료된다는 사실을 알렸다. 그는 "오늘이 저희 이번 10주년 프로젝트 완전체 마지막 무대다. 멤버들도 대기실에서 즐겁고 아쉬운 마음을 나눴다"고 밝혔다.이어 "오늘이 지나면 또 기약 없는 기다림이 시작되겠지만, 기다림이 막막하진 않을 거라고 생각한다. 기다려주시는 마음을 소중히 하면서 꼭 돌아오겠다"며 "'갑자기' 우리 또다시 만나도록 합시다"라고 팬들에게 인사했다.한편 올해 18회째를 맞은 '2026 MMA'는 처음으로 행사 일정을 이틀로 늘려 개최됐다. 첫날 행사에는 아이오아이를 비롯해 드래곤포니(Dragon Pony), 라이즈(RIIZE), 리센느(RESCENE), 아이딧(IDID), 에스파(aespa), 에이엔(AEN), 에이티즈(ATEEZ), 튜이드(TUIDE), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 하나(HANA), 엔시티 드림(NCT DREAM), 투어스(TWS), 최예나 등이 참석했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr