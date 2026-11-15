그룹 더보이즈 에릭이 데뷔 9년 만에 첫 국내 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다.
에릭은 지난 14일 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 개최했다. 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 열린 이번 공연은 에릭이 평소 즐겨 봤던 드라마 '꽃보다 남자'를 콘셉트로 꾸며졌다.
에릭은 드라마 속 명대사를 재현한 뒤 OST '파라다이스(Paradise)'를 부르며 등장했다. 이후 작품 속 캐릭터를 활용한 토크와 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.
팬들과의 거리도 좁혔다. 에릭은 '내 머리가 나빠서', 'Stand By Me' 등 드라마 OST가 흘러나오는 동안 객석을 돌아다니며 팬들과 눈을 맞췄다. 팬들이 요청한 챌린지를 직접 소화하고 대형 젠가를 이용한 게임에도 참여했다.
무대에서는 평소와 다른 모습도 보여줬다. 저스틴 비버의 'Confident'에 맞춰 댄스 퍼포먼스를 선보였으며, 첫 번째 공연에서는 콜드의 'Your Dog Loves You', 두 번째 공연에서는 뱀키의 '여기저기거기'를 불렀다. 앙코르 무대로는 하츠투하츠의 'RUDE!'와 아일릿의 '체포하겠어' 댄스 커버를 준비했다. 더보이즈 멤버들도 에릭의 첫 단독 팬미팅을 위해 공연장을 찾았다. 1회차에는 현재와 큐, 2회차에는 제이콥과 주연이 참석했다. 이들은 에릭과 함께 데뷔곡 '소년'을 비롯해 '화이트', '지킬게', 'Salty', 'Nectar', 'Breaking Dawn', 'Checkmate' 등 더보이즈의 곡들을 메들리로 선보였다.
에릭은 이번 팬미팅에 앞서 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'도 개최했다. 사진전에 이어 단독 팬미팅까지 진행하며 11월 프로젝트 '더비 페스타'를 마무리했다.
에릭은 내년 1월 첫 솔로 앨범도 발표할 예정이다. 2017년 더보이즈로 데뷔한 이후 약 9년 만에 처음으로 선보이는 솔로 앨범이다. 그동안 그룹 활동에 집중해 온 에릭이 자신의 이름을 내건 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 주목된다.
한편 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 나흘간 서울 KSPO 돔에서 단독 콘서트 '제너레이션 Ⅲ'(ZENERATION Ⅲ)를 개최한다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
에릭은 지난 14일 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 개최했다. 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 열린 이번 공연은 에릭이 평소 즐겨 봤던 드라마 '꽃보다 남자'를 콘셉트로 꾸며졌다.
에릭은 드라마 속 명대사를 재현한 뒤 OST '파라다이스(Paradise)'를 부르며 등장했다. 이후 작품 속 캐릭터를 활용한 토크와 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.
팬들과의 거리도 좁혔다. 에릭은 '내 머리가 나빠서', 'Stand By Me' 등 드라마 OST가 흘러나오는 동안 객석을 돌아다니며 팬들과 눈을 맞췄다. 팬들이 요청한 챌린지를 직접 소화하고 대형 젠가를 이용한 게임에도 참여했다.
무대에서는 평소와 다른 모습도 보여줬다. 저스틴 비버의 'Confident'에 맞춰 댄스 퍼포먼스를 선보였으며, 첫 번째 공연에서는 콜드의 'Your Dog Loves You', 두 번째 공연에서는 뱀키의 '여기저기거기'를 불렀다. 앙코르 무대로는 하츠투하츠의 'RUDE!'와 아일릿의 '체포하겠어' 댄스 커버를 준비했다. 더보이즈 멤버들도 에릭의 첫 단독 팬미팅을 위해 공연장을 찾았다. 1회차에는 현재와 큐, 2회차에는 제이콥과 주연이 참석했다. 이들은 에릭과 함께 데뷔곡 '소년'을 비롯해 '화이트', '지킬게', 'Salty', 'Nectar', 'Breaking Dawn', 'Checkmate' 등 더보이즈의 곡들을 메들리로 선보였다.
에릭은 이번 팬미팅에 앞서 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'도 개최했다. 사진전에 이어 단독 팬미팅까지 진행하며 11월 프로젝트 '더비 페스타'를 마무리했다.
에릭은 내년 1월 첫 솔로 앨범도 발표할 예정이다. 2017년 더보이즈로 데뷔한 이후 약 9년 만에 처음으로 선보이는 솔로 앨범이다. 그동안 그룹 활동에 집중해 온 에릭이 자신의 이름을 내건 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 주목된다.
한편 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 나흘간 서울 KSPO 돔에서 단독 콘서트 '제너레이션 Ⅲ'(ZENERATION Ⅲ)를 개최한다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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