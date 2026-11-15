그룹 더보이즈 에릭이 데뷔 9년 만에 첫 국내 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다. / 사진=그리드엔터테인먼트 제공

그룹 더보이즈 에릭이 데뷔 9년 만에 첫 국내 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다. / 사진=그리드엔터테인먼트 제공

그룹 더보이즈 에릭이 데뷔 9년 만에 첫 국내 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만났다.에릭은 지난 14일 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관 대극장에서 단독 팬미팅 '꽃보다 손영재'를 개최했다. 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 열린 이번 공연은 에릭이 평소 즐겨 봤던 드라마 '꽃보다 남자'를 콘셉트로 꾸며졌다.에릭은 드라마 속 명대사를 재현한 뒤 OST '파라다이스(Paradise)'를 부르며 등장했다. 이후 작품 속 캐릭터를 활용한 토크와 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.팬들과의 거리도 좁혔다. 에릭은 '내 머리가 나빠서', 'Stand By Me' 등 드라마 OST가 흘러나오는 동안 객석을 돌아다니며 팬들과 눈을 맞췄다. 팬들이 요청한 챌린지를 직접 소화하고 대형 젠가를 이용한 게임에도 참여했다.무대에서는 평소와 다른 모습도 보여줬다. 저스틴 비버의 'Confident'에 맞춰 댄스 퍼포먼스를 선보였으며, 첫 번째 공연에서는 콜드의 'Your Dog Loves You', 두 번째 공연에서는 뱀키의 '여기저기거기'를 불렀다. 앙코르 무대로는 하츠투하츠의 'RUDE!'와 아일릿의 '체포하겠어' 댄스 커버를 준비했다.더보이즈 멤버들도 에릭의 첫 단독 팬미팅을 위해 공연장을 찾았다. 1회차에는 현재와 큐, 2회차에는 제이콥과 주연이 참석했다. 이들은 에릭과 함께 데뷔곡 '소년'을 비롯해 '화이트', '지킬게', 'Salty', 'Nectar', 'Breaking Dawn', 'Checkmate' 등 더보이즈의 곡들을 메들리로 선보였다.에릭은 이번 팬미팅에 앞서 지난 7일부터 13일까지 서울 용산구 한남동에서 첫 개인 사진전 'Baby Pink Letter Exhibition'도 개최했다. 사진전에 이어 단독 팬미팅까지 진행하며 11월 프로젝트 '더비 페스타'를 마무리했다.에릭은 내년 1월 첫 솔로 앨범도 발표할 예정이다. 2017년 더보이즈로 데뷔한 이후 약 9년 만에 처음으로 선보이는 솔로 앨범이다. 그동안 그룹 활동에 집중해 온 에릭이 자신의 이름을 내건 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 주목된다.한편 더보이즈는 오는 12월 24일부터 27일까지 나흘간 서울 KSPO 돔에서 단독 콘서트 '제너레이션 Ⅲ'(ZENERATION Ⅲ)를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr