결혼 3년 차 부부가 1년째 별거 중인 사연이 공개된다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

결혼 3년 차 부부가 1년째 별거 중인 사연이 공개된다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

결혼 3년 차 부부가 1년째 별거 중인 사연이 공개된다.오는 16일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 191회에는 제주에서 만난 결혼 3년 차 '해녀 부부'가 출연한다.해녀가 되겠다는 꿈을 안고 제주에 내려온 아내는 현지에서 제주 토박이 남편을 만나 가정을 꾸렸다. 그러나 현재 두 사람은 1년째 떨어져 살고 있다. 남편은 제주에, 아내는 인천 친정에 머무는 중이다.별거의 계기는 아이의 치료 문제였다. 선천적 장애가 있는 아이를 치료하기 위해 서울의 병원을 오가야 했던 아내는 출산 이후 친정에서 홀로 육아를 감당하고 있다.아내는 아이의 상태를 처음 알게 됐을 당시 남편이 건넨 농담을 떠올리며 눈물을 흘린다. 그는 "어떻게 자기 자식에게 그런 말을 할 수 있나 싶었다"라며 당시 받은 상처를 털어놓는다. 남편이 어떤 말을 했는지는 방송을 통해 공개될 예정이다.오랜만에 아이와 함께 제주 집을 찾은 아내는 현관에 들어서자마자 말을 잃는다. 소파에는 빨래가 쌓여 있고 식탁은 각종 물건으로 가득 차 있었다. 집 안 곳곳에는 휴지와 발톱, 죽은 벌레까지 방치돼 있었다. 더욱 충격적인 건 세탁실에서 발견된 바퀴벌레 사체와 곰팡이가 핀 패딩이었다. 남편은 청소기를 돌린 지 두 달이 넘었다고 털어놨고, 이를 지켜보던 MC들은 "너무했다"라며 경악한다.아내는 1년 전 자신이 두고 간 설거지거리마저 그대로 남아 있다며 집을 치우기 시작한다. 결국 "모든 상황이 버겁다"라며 눈물을 쏟는다. 반면 남편은 집을 차지한 물건 대부분이 아내의 짐이라고 주장한다. 이사 당시 아내의 짐은 트럭으로 세 차례나 옮겨야 했지만, 자신의 짐은 승용차 한 대에 모두 실릴 정도였다는 설명이다.경제적인 문제도 갈등의 원인이다. 남편은 아내가 해녀가 되는 과정에서 발생한 비용을 모두 부담했지만 정작 수입은 거의 없다고 주장한다. 그는 "해녀를 하면 할수록 마이너스다. 제 삶이 불행해지고 있다"라며 답답함을 토로한다. 급기야 남편은 아내에게 "내가 네 ATM기는 아니잖아"라며 목소리를 높인다. 그러나 아내 역시 해녀가 되기 직전까지 온 상황에서 오랜 꿈을 포기할 수 없다는 입장이다.육아와 경제적 부담, 해녀의 꿈을 둘러싸고 갈등하는 두 사람이 관계를 회복할 수 있을지 관심이 쏠린다.'오은영 리포트-결혼 지옥'은 오는 16일 오후 9시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr