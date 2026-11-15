/사진=그룹 아이들 소연, 미연 공식 SNS

그룹 아이들(i-dle) 멤버 소연과 미연이 뉴욕에서 열린 롤드컵 결승전 개막식 무대에 올랐다.전소연과 미연이 가상 걸그룹 K/DA의 멤버로서 15일 새벽(한국시간) 미국 뉴욕 바클레이스 센터에서 개최된 '2026 리그 오브 레전드 월드 챔피언십(롤드컵)' 결승전 개막식 무대에 올랐다. 이들은 무대에 올라 'POP/STARS'(팝스타스)를 비롯해 최근 발매곡인 'FIRESTARTER'(파이어스타터) 퍼포먼스 등을 펼쳤다.같은 날 K/DA에서 아칼리 캐릭터를 담당했던 소연은 자신의 인스타그램에 "K/DA IS BACK"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진에는 롤드컵 결승전 개막식 공연장에서 무대 의상을 입고 포즈를 취하는 전소연의 모습이 담겼다.소연은 은색 금속을 불규칙하게 이어 붙인 듯한 크롭톱에 붉은색 시스루 소매를 매치했다. 하의로는 광택이 도는 검은색 가죽 소재의 와이드 카고 팬츠를 선택했다. 허리와 바지 옆부분에는 금속 체인을 달았고, 손목부터 팔뚝까지 덮는 검은색 장갑도 착용했다.눈가를 넓게 가리는 붉은색 고글 형태의 선글라스도 눈에 띈다. 소연은 형광 연두색 바퀴와 붉은색 괴물 그림이 특징인 스케이트보드를 손으로 짚거나 양 어깨 뒤로 들어 올리며 다양한 자세를 취했다.이날 K/DA의 리더인 아리(Ahri) 역을 맡은 미연 역시 인스타그램을 통해 무대 뒤 모습을 공유했다. 아리 캐릭터의 생김새를 따라 얼굴에 검은 문양을 그리고 고양이 귀를 달아 평소완 다른 색다른 모습을 보여줬다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr