사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

배우 고현정이 제주도에서 크리스마스 분위기를 만끽하며 사랑스러운 근황을 공개했다.고현정은 최근 자신의 인스타그램에 "미리 크리스마스 in 제주 🎄"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고현정은 화려한 조명으로 장식된 크리스마스트리 앞에서 루돌프 모양의 장식품을 들어 보이며 카메라를 바라보고 있다. 베이지색 패딩에 자연스럽게 풀어 내린 긴 머리를 매치한 고현정은 커다란 눈망울과 은은한 미소로 청순한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 고현정은 검은 고양이가 그려진 카드를 머리 위에 올린 채 장난기 어린 표정을 짓고 있다. 양손으로 카드를 잡고 옆을 바라보는 모습에서 특유의 귀여운 매력이 돋보인다.또 다른 사진에서 고현정은 갈색 후드를 머리에 쓰고 두 손을 가지런히 모은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 짙은 색상의 상의와 회색 스커트를 매치한 편안한 스타일링에 자연스럽게 흘러내린 머리카락이 어우러져 수수한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 고현정은 커다란 눈사람과 크리스마스트리 그림이 장식된 유리창 앞에서 양손으로 후드 끝을 잡고 있다. 베이지색 패딩에 회색 미니스커트, 검은색 스타킹과 롱부츠를 매치해 늘씬한 각선미를 드러냈으며, 눈을 동그랗게 뜨고 입을 살짝 벌린 표정으로 발랄한 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "너무 귀여우셔요", "미녀", "너무 예뻐", "진짜 모델이다", "얼굴이 너무 예뻐여", "너무 예쁘고 눈빛이 초롱초롱 맑으셔요" 등의 댓글을 달았다. 특히 배우 김보라도 해당 게시물에 "대미녀"라는 댓글을 남기며 고현정의 미모에 감탄했다.한편 1971년생으로 55세인 고현정은 자신의 유튜브 채널에 '고현정 브이로그 16'이라는 영상으로 자기관리 팁을 공개한 바 있다. 영상에서 고현정은 "배는 너무 고픈데 먹는 게 귀찮다"고 털어놨다. 이어 "오늘 아침에는 사과 두 조각을 먹었고 점심은 귀찮아서 잘 안 먹는다"며 "어제 저녁은 뻥튀기를 먹었다"고 밝혔다. 영상에서도 고현정은 샐러리, 당근으로 식사를 대신했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr