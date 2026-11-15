사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

사진 = 이승연 인스타그램

배우 이승연이 강렬한 핑크색 스타일링과 사랑스러운 표정으로 근황을 전했다.이승연은 최근 자신의 인스타그램에 "언제나 핑크는 옳다~~💓💓"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이승연은 선명한 핫핑크색 퍼 소재 후드 가운을 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 화이트 브이넥 티셔츠 위에 가운을 걸친 이승연은 한쪽 손을 머리 가까이 들어 올리며 자연스러운 포즈를 취했다. 짧은 갈색 머리에 금색 귀걸이와 목걸이를 매치한 모습으로 손목에 착용한 핑크색 구슬 팔찌까지 의상과 조화를 이루며 화사한 매력을 더했다.이어진 사진에서 이승연은 상체를 앞으로 살짝 숙인 채 손을 귀 옆에 가져다 대고 환하게 웃고 있다. 입을 벌리고 웃는 표정과 또렷한 눈매가 생동감 있는 분위기를 자아내며 풍성한 핑크색 가운 사이로 드러난 얼굴이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 이승연은 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 한쪽 손바닥을 볼 옆에 붙이며 귀여운 포즈를 선보였다. 입가에 은은한 미소를 띤 이승연은 자연스럽게 넘긴 짧은 헤어스타일과 맑은 피부 표현으로 동안 비주얼을 돋보이게 했다. 손목의 핑크색 팔찌에 달린 흰색 꽃 장식도 사랑스러운 분위기를 더한다.마지막 사진에서 이승연은 핑크색 가운의 후드를 머리까지 뒤집어쓰고 손으로 턱 아래를 살짝 잡은 채 카메라를 바라보고 있다. 얼굴을 포근하게 감싼 후드 사이로 부드러운 미소와 또렷한 이목구비가 드러나며 장난기 어린 스타일링 속에서도 세련된 분위기를 보여준다.이를 본 팬들은 "핑크부터 블랙, 아이보리까지 모든 스타일이 정말 잘 어울리세요", "사진들도 하나같이 너무 예쁘고 사랑스러워요", "너무 예뻐", "넘 멋져요", "언니덕에 눈이 맑아지네", "사진이 한장한장 잘나왔네요 보기좋습니다" 등의 댓글을 달았다.한편 이승연은 1968년생으로 57세이며 tvN 건강 예능 '원더픽'에서 이상엽, 김태훈과 함께 MC로 활약하며 건강과 일상에 관한 다양한 이야기를 전하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr