사진=유출된 31기 옥순의 비공계 SNS 계정 사진/ 31기 옥순 인스타그램

사진=유튜브 '촌장엔터테인먼트TV' 캡처

'나는 솔로' 31기 영호가 옥순과의 재결합설을 일축하며 결별 사실을 재확인한 가운데 전 연인을 둘러싼 논란과 악성 댓글에 대한 입장을 밝혔다.지난 14일 31기 영호는 자신의 인스타그램 스토리에 장문의 입장문을 게재했다.영호는 "제가 인스타를 비활성화할 때만 해도 이렇게 글을 쓰는 일이 올 줄은 몰랐는데 어쩌다 보니 이렇게 되었네요"라며 "최근에 있었던 해프닝과 아직도 돌아다니는 루머 때문에 계정을 공개로 바꾸고 글을 남깁니다"라고 말문을 열었다.이어 "먼저 저와 옥순님은 헤어졌고 지금도 헤어진 상태입니다"며 "재회하지 않았고 재회할 생각도 없습니다"라고 강조했다. 결별 이유에 대해서는 "두 사람만의 일이라 더 말씀드리지 않겠습니다"라며 구체적인 언급을 피했다.앞서 영호와 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는솔로' 31기에 출연해 서로를 최종 선택하며 커플이 됐다. 그러나 방송 종영 후 진행된 라이브 방송에서 결별 사실을 알렸다.이후 지난달 26일 온라인 커뮤니티를 통해 두 사람의 커플 계정으로 추정되는 SNS 사진이 확산되면서 재결합설이 불거졌다. 공개된 사진에는 영호와 옥순으로 추정되는 남녀가 서로를 끌어안거나 볼에 입을 맞추고 손하트를 만드는 등 다정한 모습이 담겼다. 카페와 음식점, 전시회 등에서 촬영한 사진도 포함됐다.이에 옥순은 자신의 SNS를 통해 "해당 사진은 저의 실수로 인해 유출된 사진"이라며 "결혼이 임박했거나 재교제를 시작했음을 알리기 위해 게시한 사진이 아니며 어떠한 의도를 가지고 공개한 것도 아니다"라고 해명했다. 또한 사진 유출과 관련해 상대방에게 사과했다고 밝혔다.영호 역시 이번 입장문에서 "커플 사진 유출에 대해서는 실수로 공개되었다고 하니 그렇게 알겠습니다"며 "사진들이 공개된 것은 저도 당황스럽고 마음에 들지는 않지만 엎질러진 물이니 옥순님이 저를 진심으로 만났는지에 대한 의심이나 사실은 다른 사람을 좋아했다는 추측에 대한 억울함이라도 풀렸으면 좋겠습니다"라고 전했다.특히 영호는 옥순을 둘러싼 따돌림 논란과 무분별한 비난에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 이에 영호는 "16기부터 '나는 솔로'의 팬이 된 저로서 출연자들을 비판하거나 '까는' 것은 프로그램의 어떻게 보면 유구한 전통이며 프로그램이 사랑받는 이유 중 하나이기도 하다고 생각합니다"라면서도 "어디까지나 예능 프로그램이고 출연자들은 프로그램 속 단편적인 캐릭터로 소비해 주시되 현생의 모습과는 다를 수 있다는 점을 인지해 주시면 좋겠습니다"라고 당부했다.이어 자신 역시 방송 이후 악성 댓글로 인한 피해를 겪었다고 털어놨다. 영호는 "방송 중에 저 역시 비판을 받았고 이는 흥미로운 경험이었습니다"며 "하지만 예상치 못하게 치과로 악의적인 전화와 별점 테러를 받는 등 현생과 생업에 악영향을 미치는 경험까지 하게 되었습니다"라고 호소했다.그러면서 "옥순님을 옹호하는 듯한 말을 하면 또 누군가에게 악플이나 테러를 받을 수 있다는 점이 우려되고 만약 제가 나중에 새로운 사람을 만나게 되었을 때 불이익이 생길 수 있다는 생각도 들지만 감수하고 몇 마디는 하고 싶습니다"라고 밝혔다.영호는 "저와 연인이었던 사람이라 객관적이지 않다고 하실 수도 있지만 옥순님은 방송에서 비친 모습 이상으로 많이 욕을 먹었다고 생각합니다"며 "단순 비판을 넘어선 모욕적인 말들, 실체가 없고 방송과도 관련 없는 루머들이 너무나도 많았습니다"라고 했다.그러면서 "여론이 한쪽으로 형성되면서 저를 포함한 출연자 개개인이 반대 의견을 내거나 해명을 하기 어렵다고 판단했고 저는 제 스타일대로 묵혀 두다가 아직도 회자되고 있어 입장을 올리게 되었습니다"라고 설명했다.특히 옥순을 둘러싼 '왕따', '따돌림' 등의 표현에 대해서는 지나치다고 지적했다. 영호는 "옥순님이 호불호가 갈리는 성격일 수 있고 방송 속 모습이 밉게 보일 수도 있다고 생각합니다"며 "다만 '왕따', '따돌림' 같은 표현까지 쓰이는 것은 지나치다고 느꼈습니다"라고 했다. 이어 "이런 말은 학교폭력이나 직장 내 괴롭힘처럼 실제로 존재하고 고통받는 분들이 있는 무거운 단어입니다"라고 강조했다.또한 '더 글로리' 등 표현으로 예능적으로 가볍게 소비하는 것은 실제 피해자분들께 실례라고 했다. 그러면서 "이런 낙인이 찍힌 출연자들에게도 일상에 영향을 줄 만큼 가혹한 말이라고 생각합니다"라고 덧붙였다.앞서 '나는 솔로' 31기는 여성 출연자들 사이에서 불거진 뒷담화 논란으로 화제를 모았다. 방송 당시 룸메이트였던 옥순, 영숙, 정희가 순자에 대해 이야기하는 장면이 공개됐고 이를 다른 방에서 우연히 들은 순자가 괴로워하는 모습이 전파를 타면서 논란이 확산됐다. 일부 시청자들은 세 사람이 순자를 험담했다고 지적했으며, 이들은 방송 종영 이튿날 진행된 제작사 촌장엔터테인먼트의 라이브 방송에서 사과의 뜻을 전했다.이와 관련해 영호는 "서로 다른 사람들이 5박 6일을 함께 지내다 보면 대립과 갈등은 충분히 생길 수 있습니다"며 "그런데 저희 기수는 그 모습이 지나치게 선과 악으로만 나뉘어 보였다고 생각합니다"라며 방송에서 비친 모습만으로 출연자들을 단정 짓는 시선에 우려를 표했다.이어 옥순의 실제 성격에 대해서도 언급했다. 영호는 "제가 본 옥순님은 열정이 많고 열심히 살아왔으며 사회생활에서 인정받아 온 사람입니다. 저를 만난다고 해서 취집이니 하는 말을 들을 사람이 아닙니다"라며 "저 역시 여자를 못 만나봐서 상황 판단이 안 되거나 아무에게나 소위 '퐁퐁' 당할 사람은 아닙니다. 옥순님이 저를 만난 의도를 의심하지 않으셨으면 좋겠습니다"라고 강조했다.또한 "제가 본 옥순님은 배려심이 깊은 사람이고 흠이라고 할 수 있을 정도로 투명하며 적어도 제가 느끼기에는 앞뒤가 같은 사람이었습니다"라며 "잘했다는 것은 아니지만 오히려 약은 면이 없고 너무 순수해서 이 사달이 나지 않았나 하는 생각도 듭니다"라고 전했다.그러면서 "우리 모두 완벽한 사람은 없고 성격 또한 다르며 어떤 사람에게는 장점으로 보이는 부분이 다른 사람에게는 단점으로 보일 수도 있다고 생각합니다"라며 "옥순님은 지금까지 받아 온 맹목적인 비난을 받을 만한 악인이 아니라 평범한 보통의 사람이라는 것을 말하고 싶습니다"라고 밝혔다.다만 영호는 "옥순님이 방송에서 좋은 모습을 보여줬다고 말씀드리는 것은 아닙니다"라며 "이 일에 대해 어떤 입장을 낼지는 본인이 결정할 일이니 제가 대신 말씀드릴 부분은 아닌 것 같습니다"라고 선을 그었다.옥순 역시 최근 자신을 둘러싼 허위사실 15개 항목을 직접 반박하며 법적 대응을 예고한 바 있다.영호는 장문의 입장문 말미에 전 연인 옥순을 향한 메시지도 남겼다. 영호는 "옥순님께 지난 시간 동안 외로운 싸움을 하느라 힘드셨을 겁니다"라며 "각자의 자리에서 지내게 되었지만 옥순님 곁에는 사랑하는 가족과 의지할 수 있는 친구들, 동료들이 있다는 것을 알기에 좋은 일들이 있을 거라 믿습니다"라고 위로했다.이어 "앞으로의 행복을 응원하고 이 글이 지난 일들을 정리하는 데 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다"라며 전 연인의 앞날을 응원했다.끝으로 영호는 "저는 앞으로도 제 일상을 열심히 살면서 가끔 근황 올리겠습니다. 좋게 지켜봐 주시면 감사하겠습니다"라고 인사했다.이처럼 영호는 옥순과의 재결합 가능성에는 단호하게 선을 그으면서도 방송 이후 전 연인을 향해 이어진 과도한 비난과 근거 없는 루머에는 우려를 표하며 장문의 입장문을 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr