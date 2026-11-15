가수 겸 배우 아이유가 확 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 아이유가 확 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 아이유가 확 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다. / 사진=SNS

가수 겸 배우 아이유가 확 달라진 비주얼로 눈길을 끌었다.지난 12일 아이유의 소속사 EDAM엔터테인먼트 공식 SNS에는 "IU 2027 SEASON'S GREETINGS 'I ★ U CLUB'"이라는 글과 함께 여러 장의 사진이 공개됐다.공개된 사진 속 아이유는 긴 흑발에 눈매를 강조한 스모키 메이크업을 하고 카메라 앞에 섰다. 특히 눈꼬리를 길게 뺀 아이라인과 은은한 핑크빛 입술이 평소와 다른 분위기를 자아냈다. 자칫 강렬해 보일 수 있는 메이크업이지만 아이유 특유의 사랑스러운 매력과 어우러졌다.스타일링 역시 눈길을 끌었다. 아이유는 금속 장식이 달린 흰색 퍼 모자에 헤드폰을 착용하고, 푸른빛이 도는 상의와 검은색 가방을 매치했다. 또 다른 사진에서는 한 손에 폴더폰을 높이 들어 올린 채 셀카를 찍는 듯한 포즈를 취했다. 2000년대 초반 유행했던 패션을 떠올리게 하는 소품과 의상이 복고적인 분위기를 더했다.무엇보다 기존에 익숙했던 아이유의 모습과는 사뭇 다른 얼굴이 시선을 사로잡았다. 또렷하게 강조한 눈매와 차가운 색감의 화보가 어우러지면서 한층 도회적이고 시크한 분위기를 완성했다. 그러면서도 동그란 눈과 부드러운 표정에서는 특유의 귀여운 매력이 묻어났다.사진을 접한 팬들은 "아이유 메이크업 분위기 색다르고 귀엽다", "나 아이유 스모키 메이크업 좋아했네" 등의 반응을 보이며 달라진 스타일링에 호평을 보냈다.한편 아이유는 가수와 배우를 오가며 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr