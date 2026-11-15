리센느, 올해 대박 나더니 MMA 3관왕…"당연하지 않음 잘 알아 감사해"

그룹 리센느(RESCENE)가 '2026 멜론뮤직어워드'에서 3관왕을 차지했다.리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 개최된 '2026 멜론뮤직어워드'(MMA2026)에서 세 개 부문의 상을 받았다.이날 리센느는 '글로벌 톱10'과 '카카오뱅크 모두의 스타', '핫트렌드' 부문 수상자로 호명됐다. 한 시상식에서 트로피 세 개를 받으며 올해의 활동 성과를 인정받았다.리센느는 수상 소감으로 "지금 주시는 사랑이 당연하지 않음을 알기에 더 열심히 하는 리센느가 되겠다. 감사하다"며 팬들에게 고마움을 전했다.시상식에서는 여러 곡을 엮은 공연도 진행했다. 리센느는 'With'(위드)를 시작으로 'Deja Vu'(데자부), 'LOVE ATTACK'(러브 어택)을 차례로 불렀다. 서정적인 분위기의 'With'에서 경쾌한 리듬이 특징인 'Deja Vu'로 전환한 뒤, 음원 차트에서 역주행한 'LOVE ATTACK'까지 선보였다. 서로 다른 분위기의 세 곡으로 무대를 구성했다.리센느는 최근 발표한 미니 4집 'PULSE'(펄스)로 음원과 음반 차트에서 성적을 거뒀다. 타이틀곡 'With'는 멜론 TOP100을 비롯한 주요 음원 차트에서 1위를 기록했다. 앨범은 발매 첫 일주일 동안 60만 장 넘게 판매되면서 올해 하반기 걸그룹 음반 가운데 가장 높은 초동 판매량을 기록했다.음악방송에서도 세 차례 정상에 올랐다. 리센느는 'With'로 SBS Life '더쇼'에서 데뷔 후 첫 음악방송 1위를 차지했다. 이후 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언'과 MBC '쇼! 음악중심'에서도 1위에 올랐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr